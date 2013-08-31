يناير.. هو الحل

لا أعتقد أن إقامة كأس العالم 2022 في شهر يناير من الممكن أن يشكل أي معوقات لأي جهة من الجهات، قد يبدو ميشيل بلاتيني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلاف مع جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد، على الرغم من أن رأي كل منهما يتفق مع بعضه البعض.

إقامة كأس العالم في يناير فيه حل لكل المشاكل، فكلنا يعرف أن الدوريات الأوروبية تتوقف خلال شهر يناير من كل عام بسبب قسوة الشتاء وانتشار الثلوج في كل الدول الأوروبية وعدم استطاعتهم إقامة المباريات بسبب هذا الجو كثير الثلوج غزير الأمطار، وبالتالي لن تكون هناك اعتراضات من الأندية على ضم فرقها للمنتخبات، وخشية هذه الأندية من تأجيل مباريات الدوريات بسبب اشتراك لاعبيها مع المنتخبات في كأس العالم.

إذن بلاتر يؤيد إقامة البطولة في الشتاء وقد أعلن ذلك صراحة في أكثر من مناسبة، بل الواضح أنه مؤيد وداعم لذلك في مناسبات عدة، وبلاتيني يؤيد ذلك، وتأييد بلاتيني يعطي هذا الرأي دفعات كبيرة باعتباره رئيسا للاتحاد الأوروبي على الرغم من وجود خلافات بين الاثنين بشكل دائم بسبب الانتخابات ورغبة بلاتر في الاستئثار برئاسة الاتحاد الدولي ورغبة بلاتيني في الترشح لرئاسة الاتحاد يؤيده كثيرون، كما أن فرانز بيكنباور النجم الألماني وافق من قبل على إقامة البطولة في فترة الشتاء بدلا من الصيف.

كل قادة الاتحاد الدولي يوافقون على إقامة البطولة في الشتاء لكن لا أعرف سبب التلكؤ الذي يمارسه أعضاء الاتحاد الدولي، كل يوم نسمع رأياً، هذا الموضوع استهلك وقتا طويلا من المناقشات وكلها تصب في خانة واحدة هي خانة الشتاء، وإذا اختاروا يناير فلا ضرر في ذلك أبدا، بل يعتبر حلا للمشكلة.. يجب أن يلتف العالم كله حوله وإغلاق باب المناقشة حوله لأنه لم يعد هناك جدوى من كثرة المناقشات واتخاذ القرار بموعد نهائي للإقامة حتى لا يتركوا الباب مفتوحا أمام بعض الآراء التي لا تحب لهذه المنطقة التي نعيش فيها أي خير سواء كان سياسيا واقتصاديا أو حتى رياضيا.

نقلاً عن "الشرق" القطرية