"مورينهو" يسخر من "غوارديولا" ويهاجم التحكيم

عاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو، مدرب تشلسي الإنجليزي، لحروبه الكلامية ضد نظيره الإسباني بيب غوارديولا، مدرب بايرن ميونيخ الألماني. وقال إن التاريخ أعاد نفسه، وجامل الحكام مدرب برشلونة السابق على حسابه خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي أمس.

والتقى المدربان الشهيران أمس لأول مرة منذ فترة طويلة بعد سلسلة من الصدامات النارية حينما كانا يقودان ريال مدريد وبرشلونة، وذلك خلال المباراة التي جمعت بايرن ميونيخ وتشلسي في مدينة براغ التشيكية، حيث تمكن النادي البافاري من الفوز بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بهدفين لمثلهما.

وشهدت الدقيقة 85 من المباراة طرد لاعب وسط تشلسي الدولي البرازيلي راميريز سانتوس، بسبب تدخله العنيف ضد لاعب بايرن ماريو غوتزه، الأمر الذي أثار غضب مورينهو، إذ اعتبر أن قرار الحكم لم يكن سليماً.

وقال مورينهو عقب المباراة متهكماً إن عليه اللعب دائماً بعشرة لاعبين ضد غوارديولا لضمان عدم طرد أحد لاعبيه، متسائلاً: "هل ثمة قاعدة غير مكتوبة من الاتحاد الأوروبي بخصوص ذلك الأمر؟".

وعانى مورينهو خلال مباريات "الكلاسيكو" أمام برشلونة من طرد أحد لاعبيه، وتكرر السيناريو سبع مرات خلال فترة وجود غوارديولا على رأس الجهاز الفني للنادي الكاتلوني، كما حصل مرة واحدة عندما كان المدرب البرتغالي يقود إنتر ميلان الإيطالي، ومثلها مع تشلسي.

من ناحية أخرى، أكد مورينهو أن الفريق الأفضل خسر أمس، في إشارة إلى أن تشلسي كان الأحق بإحراز لقب السوبر الأوروبي، مشيراً إلى أن كرة القدم لم تكن عاملة مع فريقه، علماً أن بايرن انتزع هدف التعادل الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، لتحسم ركلات الترجيح المعركة المثيرة.

أما غوارديولا فكان له رأي مختلف، وأكد جدارة فريقه بالفوز، وأبدى سعادته الغامرة بإحراز أول ألقابه مع بايرن ميونيخ، مشيراً إلى أن الفوز على تشلسي وعلى فريق يقوده مورينهو ليس بالأمر الهيّن على الإطلاق.

وحرص المدرب الإسباني على إهداء الكأس لسلفه المخضرم يوب هاينكس، مدرب بايرن ميونيخ السابق. وقال: "أشكر اللاعبين على إهدائي هذا النهائي، الذي أهدي لقبه ليوب هاينكس. إنه مخصص له، كانت تجربة رائعة".