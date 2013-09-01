الأهلي المصري "يرفض" إعارة جدو لهال سيتي

رفض المدير الفني للأهلي المصري محمد يوسف إعارة المهاجم محمد ناجي "جدو" إلى نادي هال سيتي الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزى لكرة القدم.

وأكد يوسف حاجة الأهلي للاعب خلال مشواره في منافسات دوري أبطال إفريقيا في ظل النقص العددي بخط هجوم الفريق لإصابة عماد متعب، واقتراب رحيل السنغالي دومنيك دا سيلفا والأزمة المالية التي يعاني منها النادي وكانت سبباً في عدم التعاقد مع مهاجمين جدد.

وكان المصري عاصم علام، رئيس نادي هال سيتي، قد خاطب مسؤولي الأهلي طالباً استعارة جدو لمدة موسم على وجه السرعة حتى يلحق بقيده في قائمة الفريق قبل غلق باب القيد في الدوري الإنجليزي غداً الأحد.

وكان جدو العائد من الإصابة قد انضم لقائمة المنتخب المصري الذي يستعد لمواجهة غينيا في 10 سبتمبر في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية التمهيدية المؤهلة الى نهائيات مونديال 2014 في البرازيل.

ولعب جدو مع هال سيتي الموسم الماضي وساهم في صعوده الى الدرجة الممتازة، وقد أعلن ترحيبه بعرض هال سيتي، كما وافقت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة حسن حمدى مبدئياً على العرض انتظاراً لقرار المدير الفني الذي أعلن رفضه إعارة اللاعب.

