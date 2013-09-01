الاتحاد الأوروبي يسعى إلى استقطاب السير فيرغسون

يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى استقطاب المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون من أجل شغل منصب إداري في الويفا.

وقالت صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية إن رئيس الاتحاد الأوروبي "الويفا" ميشيل بلاتيني يفكر بشكل جدي في استقطاب فيرغسون وضمه للمنظومة الكروية الأوروبية.

وأضافت أن بلاتيني سوف يقدم لفيرغسون منصبا إداريا هاما في "الويفا" دون الكشف عن ماهيته، خصوصا وأن فيرغسون الآن لا يملك أي عمل سوى منصب فخري في مانشستر يونايتد.

واعتبر بلاتيني أن فيرغسون ترك بصمات فارقة لا تنسى في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه يسعى بكل جهد لضمه للاتحاد الأوروبي لمساعدة كرة القدم الأوروبية والحفاظ على مستقبلها.

وكان بلاتيني قد عبر عن حزنه إبان إعلان فيرغسون اعتزاله التدريب، مؤكدا أن فيرغسون قدم مساهمات رائعة في عالم كرة القدم كله وليس فقط في اسكتلندا أو انجلترا لكن عبر أوروبا والعالم أجمع.

وكان فيرغسون قد اعتزل تدريب كرة القدم بعد نحو (27) عاما عمل فيها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يغادره نهاية الموسم الماضي، تاركا المهمة لمواطنه ديفيد مويس الذي تولى الإدارة الفنية للفريق الإنجليزي.

وتحدثت تقارير صحافية سابقة أن فيرغسون قد ينتقل للعمل كمحلل على مباريات الدوري الإنجليزي لحساب إحدى القنوات الرياضية العربية.

يذكر أن فيرغسون يخضع حاليا لجلسات علاج طبيعي، بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا في الفخذ، بسبب معاناته من آلام خلال الفترة الماضية، حيث كان التدخل الجراحي الحل الوحيد للتخلص من تلك الآلام لكي يتمكن من مباشرة حياته بشكل طبيعي.