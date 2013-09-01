اتحاد جدة "يحتج" على طرد مختار فلاته

قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد صباح اليوم احتجاجا رسميا إلى الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ للمطالبة بإلغاء البطاقات التي حصل عليها لاعب الفريق الاول لكرة القدم مختار فلاته في مباراة الفريق أمام فريق العروبة في الجولة الثانية من مسابقة دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، حيث تضمن الاحتجاج اللقطات والصور التي تؤكد عدم صحة قرار حكم اللقاء في منح البطاقات للاعب استنادا إلى لائحة الانضباط المعمول بها.



وكان مهاجم الاتحاد مختار فلاته قد طرد في الدقيقة 37 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية مما أغضب الاتحاديين بسبب أن البطاقتين الصفراوين كانتا بسبب" تمثيل اللاعب" بحسب تقدير حكم المباراة، بينما طالب الاتحاديون بركلة جزاء خاصة عند إشهار الحكم بطاقة الصفراء الثانية للاعب.

