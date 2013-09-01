الدوري السعودي: السلبية "تقتل" قمة الأهلي والنصر

تقاسم الأهلي وضيفه النصر نقاط لقائهما، ضمن الجولة الثانية من دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد أن انتهت قمة المرحلة الثانية التي جمعتهما على أرض مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بالتعادل السلبي في لقاء مثير من الجانبين.

مع انطلاقة الشوط الأول، ظهرت الرغبة الأهلاوية بشكل أكبر في تسجيل هدف مبكر وسط تحفظ نصراوي، وكاد البرازيلي برونو سيزار يحرز هدف التقدم لفريقه إثر ضربة حرة مباشرة مرت بجواز القائم في الدقيقة السابعة.



وبعد مرور عشرين دقيقة تحسن الأداء النصراوي قليلاً بفضل تحركات البرازيلي باستوس ويحيى الشهري، وكاد محمد السهلاوي يخطف هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 21 بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأهلاوي.



ولم يمهل البرازيلي برونو سيزار خصمه سوى دقيقة واحدة حين رد بقذيفة قوية تصدى لها الحارس عبدالله العنزي ببراعة دقيقة "22" .



وواصل الأهلي أفضليته النسبية على الشوط الأول، وسط تألق حارس النصر عبدالله العنزي الذي تصدى لرأسية البرازيلي موسورو بعد عرضية جميلة من الظهير الأيسر منصور الحربي.



وبعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول، أضاع مصطفى بصاص هدفاً محققاً لفريقه بعد مجهود فردي رائع تخطى به المدافع النصراوي خالد الغامدي وواجه العنزي وسددها برعونة خارج المرمى.



مالت المباراة للهدوء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حتى أعلن حكم اللقاء فهد المرداسي نهايته بالتعادل السلبي صفر صفر.



مع بداية الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه على مرمى النصر رغبة في خطف هدف التقدم، وسط تألق كبير للدفاعات النصراوية والحارس عبدالله العنزي.



وشهدت الدقيقة 55 تحسناً ملحوظاً في أداء النصر بدخول الخبير محمد نور بديلاً للبرازيلي المتواضع إيفرتون، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة.



وواصل حارس النصر عبدالله العنزي تألقه في المباراة بتصديه لتسديدة أخرى للبرازيلي برونو سيزار عن طريق ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 58 .



وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق فشل محمد السهلاوي في إحراز هدف التقدم لفريقه النصر بعد تناقل جميل للكرة بين يحيى الشهري ومحمد نور الذي هيأها للسهلاوي سددها ضعيفة في الدفاعات الأهلاوية.

ولم يمهل الأهلي ضيفه سوى دقيقة واحدة حين رد بهجمة مرتدة خطرة عن طريق البرازيلي النشط برونو سيزار، الذي جهز كرة رائعة للبديل سلطان السوادي الذي سددها ضعيفة بجوار القائم في الدقيقة 82.



وكاد مدافع النصر عمر هوساوي يهدي هدف التقدم للأهلي بعد أن أخطاً في تشتيت كرة تيسير الجاسم العرضية التي تهادت بجانب القائم الأيمن للنصر.



قدم الفريقان لقاء ممتعاً رغم خلوه من الأهداف، وتقاسم الفريقان نقاط اللقاء ليرتفع رصيد كل منهما إلى أربع نقاط بنهاية الجولة الثانية من بطولة الدوري.



وفي الجوف فجر العروبة "الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين" مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على الاتحاد بهدف نظيف سجله اللاعب مشاري العنزي في الدقيقة "69" في المرحلة الثانية.



وصبت الترشيحات لنادي الاتحاد للفوز على العروبة لاسيما بعد المستوى المميز الذي قدمه في المرحلة الأولى وتوجه بفوز كبير على الشباب 4-1, إلا أن الاتحاد المثقل بالمشاكل وأهمها عدم مشاركة محترفيه الأجانب في المباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم لعدم إنهاء إدارته متطلبات لجنة الاحتراف، وشهدت المباراة طردا مبكرا في الدقيقة 37 لمهاجم الاتحاد المميز مختار فلاتة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، احتج عليها الاتحاديون كثيراً بعد أن اعتبر حكم المباراة احتكاك فلاته بمدافع العروبة والذي حدث داخل منطقة الجزاء بالتمثيل فيما طالب الاتحاديون بركلة جزاء.



وفي الدقيقة 69 استغل لاعب العروبة سلطان البلوي تباطؤ ظهير الاتحاد الأيسر، ودخل في منطقة الجزاء ويلعب تمريرة للمتمركز مشاري العنزي الذي وضع الكرة بسهولة في مرمى الاتحاد.



وبهذا الفوز حقق العروبة أول فوز في تاريخه في الدوري السعودي ورفع رصيده إلى ثلاث نقاط، وتجمد رصيد الاتحاد عند ثلاث نقاط.



وفي الخرج استعاد الشباب توازنه وحقق ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على الشعلة بهدف نظيف سجله مهاجمه نايف هزازي في الدقيقة "8". وشهدت المباراة طرد البرازيلي فيرناندو مينيغازو لاعب الشباب في الدقيقه "38".



وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى ثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد الشعلة عند نقطه وحيدة من تعادل أمام النهضة في المرحلة الأولى.

