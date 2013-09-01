الزمالك "يثأر" لهزيمته.. ويهزم أورلاندو وتتجدد آماله

المصدر: الجونة (الغردقة) - د ب أ

حقق فريق الزمالك المصري فوزه الأول في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما أطاح باورلاندو بايرتس 2-1، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف ليوبار الكونغولي، بينما يقتسم الأهلي وأورلاندو صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط.

وشهدت المباراة حضور جماهير نادي الزمالك التي أشعلت الملعب بالهتافات الحماسية.

وتقدم أحمد عيد عبدالملك بهدف للزمالك في الدقيقة السادسة ثم تعادل لينوكس باسيلا لأورلاندو في الدقيقة 35 قبل أن يخطف صلاح سليمان هدف الفوز القاتل في الدقيقة 51.

ولعب الزمالك بضغط هجومي مكثف منذ البداية بحثا عن هدف مبكر يربك به حسابات الخصم.

وبالفعل تحقق للفريق الأبيض ما أراده حيث حصل محمود عبدالرازق شيكابالا على ضربة جزاء أحرز منها أحمد عيد عبدالملك هدف السبق.

وتراجع أداء الزمالك بعد الهدف مما منح الفرصة للفريق الضيف في الوصول أكثر من مرة لمرمى عبدالواحد السيد مستغلا سوء تمركز المدافعين والأخطاء في التمرير بين لاعب الفريق المصري.

وتصدى عبدالواحد السيد للعديد من الفرص المحققة من جانب لاعبي اورلاندو.

وجاءت الدقيقة 35 لتشهد هدف التعادل لاورلاندو عن طريق لينوكس باكيلا الذي استغل خطأ فادحا من صلاح سليمان ليشق طريقه صوب المرمى ويسدد الكرة على يمين عبدالواحد السيد.

ولم تشهد الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول أي جديد لينتهي نصف المباراة الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

واستأنف الزمالك نشاطه مع بداية الشوط الثاني وشن الفريق أكثر من هجمة خطيرة في الدقائق الأولى ولكنه لم يحسن استغلالها.

وتمكن صلاح سليمان من تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة السادسة من بداية الشوط الثاني من ضربة رأسية إثر ضربة ركنية نفذها عمر جابر.

وأهدر أحمد جعفر فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 60 بعدما تلقى تمريرة رائعة من عيد عبدالملك ولكنه لم يفلح في استثمارها.

ومرر عيد كرة متقنة على رأس أحمد جعفر ولكن تسديدة الأخير ضلت طريقها للمرمى.

وسيطر الزمالك على مجريات اللعب تماما حتى الربع ساعة الأخيرة من المباراة قبل أن ينتفض اورلاندو ويشن أكثر من هجمة محققة، ولكن يقظة عبدالواحد السيد ومن أمامه الدفاع الصلب حالوا دون أن يتمكن الفريق الضيف من الوصول إلى شباك الزمالك.

