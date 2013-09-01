الشباب السعودي يتعاقد رسمياً مع المهاجم عيسى المحياني

أعلنت إدارة الشباب السعودي تعاقدها رسمياً مع مهاجم الأهلي السابق عيسى المحياني لمدة موسمين بمبلغ 4 ملايين ريال وبواقع مليونين لكل موسم.

وكان المحياني قد وقع مخالصة مالية مع الأهلي بعد أن أوصى مدرب الفريق بيريرا بالاستغناء عنه، ليقرر العودة إلى الرياض وتحديداً لنادي الشباب بعد أن قضى في العاصمة السعودية الرياض ثلاثة مواسم دافع فيها عن ألوان الهلال.

وبرز المحياني مع فريقه الذي نشأ في فريق الوحدة وحقق هداف الدوري في موسم 2006 وساهم في حصول فريقه على المركز الثالث في الدوري آنذاك، لتنهال عليه العروض ويختار اللعب للهلال الذي قدم عرضاً بقيمة 12 مليوناً في موسم 2009 في تجربة لم يكتب لها النجاح.