العثمان: الحكم ظلم النصر أمام الأهلي

أكد مدير عام نادي النصر لكرة القدم الأستاذ سالم العثمان أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي واضح في مباراته أمام الأهلي من خلال الأخطاء التي وقع بها الحكم فهد المرداسي، وأثرت على نتيجة المباراة بشهادة جميع المحللين والنقاد ومنها ركلة الجزاء الغير محتسبة للاعب حسن الراهب.

وقال نحن في النصر كنا أول المطالبين بدعم الحكم السعودي وإعادة الثقة إليه، وكان بإمكاننا جلب حكام أجانب في مباريات عدة الموسم الماضي، إلا أننا لم نتجاوب مع المطالبة بذلك حرصاً منا على الحكم السعودي الذي لا ننشد منه سوى العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، بل إننا أيضا التزمنا بضبط النفس بعدم الحديث عن الأخطاء المتكررة من الحكام بحق النصر، ولم يصدر منا أي تصريحات على أمل أن يستعيد التحكيم هيبته ونشاهد منهم صورة تعيد للحكم السعودي بالفعل مكانته وهيبته، إلا أننا حقيقة صدمنا في أول جولتين بأخطاء بدائية لا يمكن السكوت عليها، والخوف كل الخوف مما تحمله المباريات المقبلة، خصوصاً وأننا مقبلون على موسم مختلف بذلت فيه كل الفرق جل إمكانياتها وكبرت فيه طموحاتها للمنافسة، وهذا يتطلب وجود تحكيم يساير التطور الفني للفرق، متمنياً أن تكون فترة التوقف فرصة للحكام ولجنتهم لمراجعة ما حدث وبدأ صفحة جديدة مع عودة المنافسات التي تعيد للتحكيم ثقته لدى جميع الرياضيين.

