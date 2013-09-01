إيسكو يقود ريال مدريد لفوزه الثالث على التوالي

واصل ريال مدريد، وصيف بطل الموسم الماضي، بدايته الجيدة مع مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي بتحقيقه فوزه الثالث على التوالي، وجاء على حساب ضيفه أتلتيك بلباو 3-1، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



على ملعب "سانتياغو برنابيو"، حافظ ريال على سجله المثالي بقيادة أنشيلوتي الذي خلف البرتغالي جوزيه مورينهو العائد الى فريقه السابق تشلسي الإنجليزي، وذلك بفضل وافد جديد آخر هو فرانسيسكو سواريز "إيسكو" القادم من فالنسيا، إذ سجل ثنائية أضافها إلى الهدف الذي سجله في مباراته الرسمية الاولى بقميص النادي الملكي ضد ريال بيتيس (2-1)، فيما كان الهدف الآخر من نصيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي افتتح سجله التهديفي للموسم الجديد.



ولم تكن بداية الـ"ميرينيغيس" واعدة اذ كان الضيف الباسكي الذي خرج فائزا من مباراتيه الأوليين للموسم، الطرف الأفضل في النصف الأول من الشوط الأول قبل أن يدخل رجال أنشيلوتي اجواء اللقاء بفضل إيسكو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 26 عندما وصلته الكرة من عرضية للفرنسي كريم بنزيمة فسيطر عليها قبل أن يلعبها فوق الحارس اياغو هيريرين.



وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة تمكن رونالدو من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض من كرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها الارجنتيني انخيل دي ماريا (1+45).



وفي الشوط الثاني تمكن إيسكو من توجيه الضربة القاضية لفريق المدرب ايرنستو فالفيردي بتسجيله هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه حين وصلته الكرة داخل المنطقة بتمريرة من بنزيمة فسددها بيمناه لتتحول من أحد المدافعين وتخدع الحارس هيريرين (72).



وتمكن أتلتيك بلباو الذي خسر جهود مهاجمه فرناندو لورنتي لمصلحة يوفنتوس الايطالي، من تسجيل هدفه الشرفي في الدقيقة 79 عبر ايبا غوميز إثر تمريرة من ماركيل سوسايتا.



ورفع ريال رصيده الى 9 نقاط ولحق بفياريال، الذي حقق السبت فوزه الثالث على التوالي على حساب اوساسونا (3-صفر)، الى الصدارة وذلك بانتظار أن ينضم اليهما برشلونة حامل اللقب وأتلتيكو مدريد وذلك في حال فوزهما لاحقا على فالنسيا وريال سوسييداد.

