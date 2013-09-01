بطولة إنجلترا: ليفربول يهزم مانشستر يونايتد ويتصدر

تصدر ليفربول الترتيب بعدما هزم ضيفه مانشستر يونايتد حامل اللقب 1-صفر، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي تختتم لاحقا بلقاء قمة أخرى بين أرسنال و توتنهام.



على ملعب انفيلد وأمام نحو 44500 متفرج، بكّر ليفربول في هز شباك البطل بهدف سريع، بعدما نفذ المدافع الدولي الدنماركي دانيال آغر ركلة ركنية وتابعها دانيال ستوريدج برأسه في شباك الاسباني دافيد دي خيا محتفلا بطريقته الخاصة بعيد ميلاده الـ24 (4).



وكان ليفربول الأفضل نسبيا في الميدان منذ بداية الشوط الأول وحتى نهايته، والأكثر استحواذا للكرة، وظهر مانشستر يونايتد وخصوصا مهاجمه الصريح الهولندي روبن فان بيرسي متأثرا بغياب المساندة المباشرة بسبب ابتعاد واين روني عن الملاعب لمدة أسبوعين بداعي الإصابة.



وسيطر أصحاب الأرض بقيادة ستيفن غيرارد على منتصف الملعب، ونجح في قطع معظم الكرات قبل وصولها الى منطقته الدفاعية، ولم يتأثر خط هجومه بغياب الاوروغوياني لويس سواريز الموقوف 8 مباريات لتوجيهه عبارات عنصرية الى الفرنسي باتريس ايفرا مدافع مانشستر يونايتد.



واضطر ديفيد مويز الى إخراج المدافع فيل جونز الذي اصيب وإدخال المهاجم الاكوادوري انطونيو فالنسيا قبل نحو 10 دقائق من نهاية الشوط والتي لم تتبدل فيها النتيجة ولا موازين القوى على الارض بسبب الضغط الكبير الذي مارسه دفاع ليفربول وبشكل خاص على الهداف فان بيرسي.



وفي بداية الشوط الثاني، استمرت أفضلية ليفربول هجوما ودفاعا رغم إشراك مويز للمهاجم البرتغالي لويس ناني بدلا من اشلي يونغ (63)، وصوب العجوز الويلزي راين غيغز كرة خطرة احتضنها حارس ليفربول البلجيكي سيمون مينيوليه (67).



وحمي وطيس المباراة مع تقدم فريق "الشياطين الحمر" بكل عناصره الى الهجوم وبقيادة فالنسيا وناني وفان بيرسي واحصروا منطقة الخصوم، وازداد الاحتكاك والخشونة من جانب لاعبي الفريقين ما أدى الى خروج مدافع ليفربول غلين جونسون.



وأطلق ناني كرة خادعة من بين المدافعين كان لها مينيوليه صاحيا (77)، وزج مويز بالمهاجم المكسيكي خافيير هرنانيدز بدلا من غيغز، وسدد الأخير كرة منحرفة أرضية من بين أقدام المدافعين ارتمى عليها مينيوليه وأبطل خطورتها (82).



وضاعت على مانشستر يونايتد فرصة بعدما كسر فان بيرسي مصيدة التسلل اثر تمريرة بينية من المكسيكي هرنانديز حولها بجانب القائم الايسر (88)، وأطلق البديل رحيم سترلينغ قذيفة كادت تأتي بالهدف الثاني للضيوف لولا براعة دي خيا الذي حولها الى ركنية (90+2).



وحقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وبنتيجة 1-صفر سجلها جميعها ستوريدج فارتفع رصيده الى 9 نقاط مقابل 4 لمانشستر يونايتد الذي يلعب هذا الموسم بإشراف الاسكتلندي مويز بعد اعتزال مواطنه اليكس فيرغوسون.



وفي مباراة ثانية، حقق سوانسي سيتي فوزه الأول على حساب مضيفه وست بروميتش البيون بهدفين نظيفين افتتحهما بن ديفيس اثر عرضية متقنة من الاسباني بابلو هرنانديز (22).



وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، أضاف بابلو هرناديز الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة مواطنه هداف سوانسي في الموسم الماضي ميغل بيريز كويستا المشهور ب "ميتشو" (83).

أرسنال يفوز على توتنهام

وإذا كان مدرب منتخب إنجلترا روي هودغسون راقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، فان قائد المنتخب السابق ديفيد بيكهام حضر إلى ملعب الإمارات لمشاهدة القمة الثانية بين أرسنال وضيفه توتنهام والتي انتهت بفوز الأول 1-صفر.



وكانت البداية متكافئة جدا بين الفريقين اللذين تبادلا الهجمات، إلى أن مالت الكفة لصالح أصحاب الأرض الذين افتتحوا التسجيل بعد تمريرة أرسلها من الجهة اليمنى التشيكي توماس روسيسكي وخطفها المهاجم الدولي الفرنسي اوليفييه جيرو بيسراه ووضعها على يسار مواطنه هوغو لوريس (23).



وكاد أرسنال يضيف الهدف الثاني بعدما جنح الوليزي آرون رامسي في الجهة اليمنى وقدم كرة ممتازة لثيو والكوت الذي لم يتباطأ في التسديد لكن لوريس ابعدها عن خشباته (26).



وأطلق اندرو تاونسند، القادم من كوينز بارك رينجرز بعد هبوطه الى الدرجة الاولى، بيسراه أول قذيفة مركزة لتوتنهام تصدى لها الحارس البولندي فويسييتش شيتشسني (29)، اضاع بعدها رامسي هدفا محققا لأرسنال بعد أن قدم له الاسباني سانتي كازورلا كرة على طبق من ذهب في مواجهة المرمى وبعيدا عن أي مراقبة تابعها الاول برعونة الى المدرجات (30).



وكرر تاونسند السيناريو بقذيفة ثانية سيطر عليها شيتشسني (40)، واضطر الفرنسي آرسين فينغر مدرب أرسنال الى إجراء تغيير اضطراري قبل دقيقتين من نهاية الشوط الاول فأخرج جاك ويلشير وأدخل مواطنه ماتيو فلاميني العائد الى أرسنال من ميلان.



وحاصر توتنهام مضيفه في بداية الشوط الثاني سعيا وراء تعديل النتيجة، فيما اكتفى أرسنال بالمرتدات السريعة الخطرة في معظم الأحيان كاد جيرو من احداها بالهدف الثاني لكن كرته ارتطمت بقدم مدافع وابتعدت قليلا عن القائم الايسر (63)، وأمسك شتشسني عرضية تاونسند الخطرة (65).



وأنقذ لوريس توتنهام من هدف ثان (70)، وحرم الحظ وشتشسني توتنهام من هدف التعادل بعد 3 تسديدات بدأها الاسباني روبرتو سولدادو وأنهاها الفرنسي اتيان كابو بجانب القائم الايمن (76)، وضاع الهدف الثاني على أرسنال بعد تبادل الكرة بين جيرو والاسباني ناتشو مونريال الذي سدد وحيدا في مكان وقوف لوريس (80).



ومرت الدقائق العشر الاخيرة صعبة على الفريقين: أرسنال للمحافظة على الهدف وتوتنهام لتعديل النتيجة.



وصار رصيد أرسنال 6 نقاط في المركز السادس بفارق الاهداف خلف مانشستر سيتي وتوتنهام وستوك سيتي.



وفي مباراة ثالثة، حقق سوانسي سيتي فوزه الاول على حساب مضيفه وست بروميتش البيون بهدفين نظيفين افتتحهما بن ديفيس اثر عرضية متقنة من الاسباني بابلو هرنانديز (22).



وفي الدقائق الاخيرة من الشوط الثاني، اضاف بابلو هرناديز الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة مواطنه هداف سوانسي في الموسم الماضي ميغل بيريز كويستا المشهور ب "ميتشو" (83).





