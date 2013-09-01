دورتموند "يقهر" إينتراخت.. وينفرد بصدارة "البوندسليغا"

انفرد فريق بوروسيا دورتموند بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما فاز على ملعب مضيفه اينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة من المسابقة.

وحقق دورتموند الفائز باللقب في موسمي 2010/2011 و2011/2012 فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ.

واستفاد دورتموند من النتائج السلبية التي حققها منافسيه في الجولة الرابعة لينفرد بالصدارة دون منازع، حيث تعادل بايرن مع فرايبورج 1-1 ،الثلاثاء الماضي، بينما خسر ماينز على ملعب هانوفر 1-4 وباير ليفركوزن على ملعب شالكه صفر-2 أمس السبت.

وتقمص لاعب الوسط الارميني الجديد هنريك مخيتريان دور البطولة في فريق دورتموند بتسجيل هدفي الفوز في الدقيقتين العاشرة و56.

وتكفل فاكلاف كادليتش بتسجيل هدف في الدقيقة 36 لفريق اينتراخت فرانكفورت الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الـ15.

وسجل المهاجم البوسني الدولي فيداد ايبسيفيتش ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه شتوتغارت للفوز على فريقه السابق هوفنهايم بنتيجة 6-2.

وحصد شتوتغارت أول ثلاث نقاط له في الموسم الحالي ليصعد إلى المركز الـ14 بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند خمس نقاط في المركز الـ11.

وجاءت الأهداف الثلاثة لايبسيفيتش في الدقائق 19 و47 و63 بينما تكفل الكسندرو ماكسيم بتسجيل هدفين في الدقيقتين 28 و55 مقابل هدف واحد لانطونيو ريوديغير في الدقيقة 12 من المباراة الأولى للمدرب توماس شنايدر.

وتكفل كيفين فولاند وروبرتو فيرمينو بتسجيل هدفي هوفنهايم في الدقيقتين 26 و87.

وكان شنايدر قد تولى تدريب شتوتغارت، الاثنين الماضي، بعد رحيل برونو لاباديا.

وفشل شنايدر في قيادة فريقه إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي بعد التعادل مع ريجيكا الكرواتي 2-2، الخميس الماضي، ولكنه استهل مشواره في "البوندسليغا" بالفوز اليوم.

