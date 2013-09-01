رسميا: ريال مدريد .. "يتعاقد" مع غاريث بال

المصدر: لندن - د ب أ

أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع الجناح الويلزي الدولي غاريث بال من صفوف توتنهام الإنجليزي.

وتكلفت الصفقة التي استغرقت نحو شهر، 91 مليون يورو (120 مليون دولار)، وفقا لما أعلن ريال مدريد في بيان بعدما كان قد تردد في وقت سابق اليوم أن الصفقة تكلفت 100 مليون يورو.

ووقع بال عقدا يمتد لستة أعوام مع ريال مدريد ومن المقرر تقديمه لوسائل الإعلام غدا الاثنين.

وقال أندري فيلا بواش المدير الفني لتوتنهام: "إنه لاعب مذهل، سينضم إلى ريال مدريد، وبالتالي فإننا نتمنى له كل التوفيق، لقد ترك لنا ذكريات رائعة".

ومن جانبه اعترف دانيل ليفي رئيس مجلس ادارة نادي توتنهام بأن النادي قد غير خططه من أجل التعامل مع مسألة رحيل بال.

وأوضخ "غاريث كان لاعبا لم يكن لدينا بكل تأكيد أي نية لبيعه في الوقت الذي كنا نتطلع فيه للبناء من أجل المستقبل".

وأنفق توتنهام نحو 110 مليون جنيه استرليني على دعم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

