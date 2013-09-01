عداك العيب اتحاد القدم ولكن...!

ما قام به اتحاد كرة القدم من اجراءات بمنع تلفزيون الكويت او اي محطة اخرى بنقل مباريات مسابقة بطولة الدوري العام بداية الموسم الجاري اعتبره من وجهة نظري خطوة صحيحة واجراء سليم ولكنه تأخر كثيرا فاذا كان هذا هو توجه اتحاد القدم فكان الاجدر به ان يعلن

عنه بوقت مبكر جدا ويضع شروط النقل التي تحفظ

حقوق الاندية والشركة الراعية لبطولة الدوري ويتم التفاوض بشأنها مع المسؤولين في وزارة الاعلام او اي قناة نقل اخرى للوصل الى حلول ترضي الطرفين لا ان يتم الاعلان عن عدم نقل الدوري ببدايته الساخنة ببطولة السوبر ولقاء العربي وكاظمة في بداية الاسبوع الاول من الدوري.

فالجماهير الرياضية الكويتية لا تهتم ولا تريد حتى

ان تعلم باي خلاف يتم بين اطراف من بيدهم النقل التلفزيوني فهي تريد ان ترى وتتابع فرقها بالوسيلة

الي ترغب بها وفي شوق وترقب لانطلاق الموسم الجديد لقد شبعت الجماهير الكروية حالة الترقيع في اطلاق

كل موسم كروي جديد فهي كلما تمنت ان يكون الموسم المقبل افضل من الموسم الفائت تظهر مشكلة وعرقلة جديدة تلعب باعصاب الجماهير حتى اصبح المر مقررا عليها.

يجب ان يعلم الجميع بان بعد اعلان اتحاد القدم عن راع جديد لبطولة الدوري فان هناك اموراً سلبية يجب ان تتغير خصوصا في المبالغ التي يتسلمها الاتحاد من النقل التلفزيوني ويتم استقطاع جزء يسير منها يتم توزيعه على الاندية المحلية التي كانت تلعب بالدوري الممتاز نحن نعلم ان هناك قوانين ونظما تتعامل معها وزارة الاعلام خلال تغطية الانشطة الرياضية وكذلك مع الانشطة التي لها طابع تجاري ولكن كان من الممكن الوصول الى حلول وسط تمكن من ان يحتفظ الطرفان بادنى حقوقهما دون الاضرار بحقوق الجماهير الرياضية التي اصبحت كالزوجة المخدوعة التي اضحت آخر من يعلم.

نحن لن نكون افضل من الدوري الاماراتي والسعودي هناك توافق وتنسيق وعرض وطلب تحفظ حقوق الجميع كما انه من غير المنطق عدم تحمل الشركة راعية الدوري اي رسوم مالية نظير ظهور شعارها عبر قناة تلفزيونية.

نقولها من الآخر اذا كنا نريد ان ندخل عالم الاحتراف والرعاية والدعم يجب ان ننسف محاذير التخلف الرياضى التي نعيشها في اسلوب ادارة الرياضة في البلد ونطلع من حالة الاحباط التي تعيشها جماهيرنا الرياضية.

آخر كلام

والله حاله

نقلاً عن "الراي" الكويتية