مدرب المنتخب السعودي يوقف الدوري ويضم 28 لاعباً

أعلن البرازيلي لوبيز كارو، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، القائمة النهائية للاعبي المنتخب بعد نهاية مباريات المرحلة الثانية لبطولة الدوري السعودي للانضمام إلى معسكر الإعداد بمدينة الرياض اعتباراً من الأحد للمشاركة في البطولة الودية الدولية التي تضم أربعة منتخبات هي: الإمارات ونيوزلندا وتيرينداد وتوباغو والسعودية.

وضمّت القائمة كلاً من: وليد عبدالله وعبدالله السديري وفواز القرني وعبدالله المعيوف وسلطان البيشي وياسر الشهراني ومنصور الحربي وعبدالله الأسطا وعبدالله الزوري وأسامة هوساوي وكامل الموسى وعمر هوساوي وأحمد عسيري ومعتز هوساوي وسعود كريري وشايع شراحيلي ومحمد أبوسبعان ومصطفى بصاص وتيسير الجاسم ويحيى الشهري وأحمد عطيف وفهد المولد ونواف العابد وسالم الدوسري وحمدان الحمدان ونايف هزازي ويوسف السالم وعبدالرحمن الغامدي.