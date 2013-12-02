أنشيلوتي: من يمتلك "رونالدو".. لا يحتاج لـ"ميسي"

أغلق المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الباب أمام فكرة التعاقد مع مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ اللاعب الأرجنتيني لن يدخل ضمن دائرة اهتمامات فريق العاصمة الإسبانية خلال الفترة المقبلة.

وأكّد المدرب الإيطالي، بأنّه ليس بحاجة لضم اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ظل تواجد اللاعب الأفضل في العالم من وجهة نظره، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضمن صفوف النادي الملكي.

وأشار"أنشيلوتي" في مقابلة مع إذاعة كابيتال الإيطالية بأنّ نادي العاصمة الإسبانية لا يحتاج لإبرام تعاقدات جديدة على الصعيد الهجومي، لاسيّما في ظل التألق اللافت لخط هجوم "اللوس بلانكوس" بقيادة رونالدو.

وعن جائزة الكرة الذهبية التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2013، بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية؛ أكّد المدير الفني الإيطالي أحقيّة مهاجم فريقه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بهذه الجائزة، لافتاً في الوقت ذاته بأنّه سيمنحه إياها لو كان الأمر بيده.

وأضاف مدرب ريال مدريد: "لقد أعطى الله، كريستيانو، أمراً مختلفاً وخاصاً، إنه لاعب عظيم، وأستطيع أن أقول عنه إنهُ لاعب من كوكب آخر ورائع على الصعيد المهني، كما يهتم بكافة التفاصيل الصغيرة داخل وخارج الملعب".

يُذكر أنّ "أنشيلوتي" قد صرح في وقت سابق بأنّه ينتظر مكالمة من إدارة فريق برشلونة، في حال قرر الفريق الكاتالوني الاستغناء عن خدمات لاعبه الأول.

