إبراهيموفيتش يسجل هدف "بانينكا" بطريقة مذهلة!

قاد اللاعب السويدي ومهاجم باريس سان جيرمان زلاتان إبراهيموفيتش فريقه لسحق ضيفه ليون برباعية نظيفة على ملعب حديقة الأمراء، في إطار الجولة 15 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وأحرز "ابرا كادابرا" هدفي فريقه الثاني والرابع من ركلتي جزاء, ولكن لم يكن الحدث هو تسجيل إبرا الأهداف, إنما كان تسجيله الهدف الثاني لفريقه بطريقة "بانينكا" بطريقة مذهلة، جعلت حارس مرمي ليون الفرنسي ريمي فيركوتر يرفض التحرك حتى لا تلحق به أية إصابة، بعدما نجح الدولي السويدي في "تثبيته" لينادي أكثر من 44 ألف متفرج في صوت واحد "إبراهيموفيتش" .

وتعود تسمية ركلات الجزاء التي تسجل بتلك الطريقة "بانينكا" لمبتكر الركلة الأول وهو التشيكوسلوفاكي انتونين بانينكا، الذي أحرز هدف الفوز لفريقه أمام ألمانيا الغربية في بطولة أوروبا عام 1976 من ركلة جزاء بتسديدة خفيفة "مرفوعة" من فوق الحارس.

وبتلك النتيجة يعزز فريق العاصمة الفرنسية صدارته لجدول ترتيب أندية الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه ليل في أفضل انطلاقة للنادي الباريسي في تاريخه في الدوري الفرنسي.

