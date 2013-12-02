الأهلي يمدد للجاسم.. ويجدد الثقة في المدرب

توصلت إدارة النادي الأهلي السعودي لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع قائد الفريق الدولي تيسير الجاسم لتجديد عقده الذي شارف على الانتهاء، 4 مواسم مقابل 28 مليون ريال بواقع 7 ملايين للموسم الواحد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب، غداً الثلاثاء، في مؤتمر صحافي.

وجددت إلادارة ثقتها بالمدرب البرتغالي فيتور بيريرا رغم تراجع النتائج والمستويات في بعض المباريات، وأكدت أنها "تثق في قدرات المدرب الذي مُنح الصلاحية الكاملة لتطبيق فلسفته التدريبية خلال هذا الموسم وجني ثمارها سواء خلال هذا العام أو في الأعوام المقبلة".

