الجابر يتجاهل الإدارة.. و"يستعين" بلاعبي الخبرة

وضع المدير الفني لفريق الهلال السعودي سامي الجابر سياسة جديدة في صناعة القرار داخل البيت الأزرق، بعد اعتماده على لاعبي الخبرة في صفوف الفريق الهلالي من أجل طلب رأيهم في أمور عدة فيما يخص التعاقد مع اللاعبين المحليين والأجانب، فضلا عن التطرق لأمور فنية أخرى ومناقشة المباريات وتصحيح الأخطاء، بعكس ما كان يعمل المدربون السابقون في الهلال الذين يجتمعون مع أعضاء مجلس إدارة النادي من أجل تقديم المشورة الفنية لهم، ولكن الجابر رفض هذا المبدأ ورأى بأن يكون ذلك لأهل الاختصاص من اللاعبين أصحاب الخبرة في الفريق.



وكان الجابر قد منح لاعبيه إجازة، اليوم الاثنين، على أن يعاود الفريق الأزرق تدريباته، يوم غد الثلاثاء، استعدادا للقاء النهضة في دوري عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم، الجمعة المقبل، وسعى الجابر إلى كشف كافة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراتين الماضيتين أمام النصر والتي خسرها 1-2، والشعلة 2-2 وابتعاده نسبيا عن الصدارة.



