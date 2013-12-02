الفايز.. يستقيل رسمياً من رئاسة الاتحاد

قدم رئيس نادي اتحاد جدة المهندس محمد الفايز استقالته من منصبه بسبب ضغوط أسرية أجبرته على الرحيل.

وأكدت مصادر لـ"العربية.نت" أن محاولات نائب رئيس النادي عادل جمجوم لثني الفايز عن الاستقالة باءت بالفشل، بعد ان أصر الأخير على الرحيل بناء على طلب من أسرته.

واستلم الفايز رئاسة النادي- الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة أعضاء الشرف في النادي- الموسم الماضي بعد استقالة الإدارة السابقة برئاسة محمد بن داخل الجهني، إلا أنه واجه مشاكل كبيرة تتمثل في الديون الذي عجز عن سدادها مما أدى إلى ظهور الفريق بمستوى متذبذب هذا الموسم أدت لاحتلال الفريق المركز السابع بعد تلقيه أربع خسائر في الجولات الـ11 الماضية.

وكانت مباراة النصر والتي خسرها الاتحاد بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة بمثابة القاصمة لظهر الفايز بعد تهجم الجماهير في المنصة عقب دخول الهدف الثالث النصراوي مما أدى إلى خروجه من الملعب.

وكانت إدارة الاتحاد قد قررت إقالة الاسباني بينات مدرب الفريق وتعيين مدرب الفريق السابق حسن خليفة بسبب تردي النتائج.



