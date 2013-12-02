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بيريرا يستعين بـ"الأمن".. لطرد الجماهير الأهلاوية

المصدر: الرياض – فهد الشهري
بيريرا أمر بإخراج الجماهير من الملعب
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استعان البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الأهلي السعودي بالأمن لإخراج جماهير فريقه من ملعب النادي.

وكانت الجماهير الأهلاوية اتفقت على الحضور للنادي اليوم لمناقشة المدرب حول قرار الاستغناء عن الثلاثي الأجنبي، وخاصة المهاجم البرازيلي فيكتور سيموس الذي يملك جماهيرية كبيرة في النادي, ودخلت الجماهير في نقاش مع المدرب قبل أن ترتفع أصوات الطرفين ويأمر بيريرا الأمن بإخراجهم بصورة نهائية من ملعب النادي.

من جانب آخر كرم قروب عشاق الأهلي مدافع الفريق محمد أمان وبصورة مفاجئة، لاسيما وأن اللاعب نفسه هو من تسبب بإنهاء موسم لاعب الشباب نايف هزازي قبل أن يعتذر لاحقاً عن الخطأ الذي ارتكبه بحق المهاجم.

قروب عشاق الاهلي كرم المدافع محمد أمان قروب عشاق الاهلي كرم المدافع محمد أمان

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