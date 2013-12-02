بيريرا يستعين بـ"الأمن".. لطرد الجماهير الأهلاوية

استعان البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الأهلي السعودي بالأمن لإخراج جماهير فريقه من ملعب النادي.

وكانت الجماهير الأهلاوية اتفقت على الحضور للنادي اليوم لمناقشة المدرب حول قرار الاستغناء عن الثلاثي الأجنبي، وخاصة المهاجم البرازيلي فيكتور سيموس الذي يملك جماهيرية كبيرة في النادي, ودخلت الجماهير في نقاش مع المدرب قبل أن ترتفع أصوات الطرفين ويأمر بيريرا الأمن بإخراجهم بصورة نهائية من ملعب النادي.

من جانب آخر كرم قروب عشاق الأهلي مدافع الفريق محمد أمان وبصورة مفاجئة، لاسيما وأن اللاعب نفسه هو من تسبب بإنهاء موسم لاعب الشباب نايف هزازي قبل أن يعتذر لاحقاً عن الخطأ الذي ارتكبه بحق المهاجم.