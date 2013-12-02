جوكيكا: جئنا لنلعب كرة قدم.. ونجران سيعود إلى المقدمة

بدا المقدوني جوكيكا مدرب نجران السعودي متفائلا بإمكانية عودة فريقه إلى المراكز المتقدمة للدوري وهو يتحدث إلى "العربية نت"، مشيرا إلى أن الخسارتين المتتاليتين اللتين تلقاهما فريقه من كل من الهلال ثم الفتح جاءتا بسبب عدم نضوج عدد كبير من لاعبي الفريق فنيا، وقال: "نعاني من قلة الخبرة لدى لاعبينا، بعضهم غير ناضج تكتيكيا، ويلعبون للمرة الأولى على مستوى المحترفين، هذه مشكلة بالطبع فهو يؤثر على مستوى الفريق في المباريات، هم صغار في السن وهذا تسبب في هاتين الخسارتين أمام الهلال ثم الفتح".



ويضيف المدرب الذي يدرب الفريق الجنوبي للمرة الثانية في دوري المحترفين، "في كرة القدم إذا كان المدرب سيئا فإنه سيكون سيئا دائما، ولكن ذلك لا ينطبق على اللاعبين الذين قد يظهرون بمستوى جيد في مباراة، بينما يخفقون في التي تليها، هذه اللعبة تعتمد على عوامل عدة، وهذا الأمر يحدث مع لاعبينا في نجران".



وقبل خوض نجران للقائه أمام الفيصلي والذي فاز فيه بهدف نظيف، كان الكثيرون يتوقعون أن مغامرة الفريق الجنوبي في الدوري انتهت، وهو الذي وصل إلى المركز الثالث في سلم الترتيب كأفضل مركز حصل عليه الفريق هذا الموسم، بينما لا يعتقد المدرب الخبير ذلك، إذ يقول: "سنعود، نجران ليس الهلال أو النصر أو الأهلي أو الشباب، ولكن فريقنا أثبت أنه قادم للدوري ليلعب كرة قدم حقيقية، ولذلك شاهد جدول ترتيب الدوري، هل تعادلنا؟! نحن نلعب دائما لنفوز"، مضيفا "لم نكن محظوظين في كثير من المباريات، أمام التعاون على أرضنا مثلا كانت النتيجة تشير إلى التعادل، حصلنا على فرص كثيرة، وبعدها بدقيقة تلقينا هدفا".

الحكام أثروا علينا

ويعتقد مدرب نجران أن فريقه تعرض لبعض الأخطاء التحكيمية التي حرمت فريقه من تحقيق نتائج أفضل في الدوري، ويقول: "أمام النصر سجلنا هدفا في الدقيقة 35 من المباراة، كان هدفا شرعيا وألغاه الحكم، كما احتسب الحكم علينا هدفا في مباراة الفتح ولم تكن الكرة تجاوزت خط المرمى، كانت النتيجة (4-صفر) ثم اقتربنا من التعادل بعد أن عدنا بتسجيل هدفين، حينها أُحبط الفريق، لا أتذكر أننا فزنا بهدف ليس صحيح طيلة لعبنا في الدوري".



وبينما يتطلع الجميع لمشاهدة متصدر الدوري، يظن جوكيكا أن فريقه حقق إنجازا كبيرا هذا الموسم، وهو يقول: "في السابق كان الفرق بيننا وبين المراكز المتقدمة في الدوري يصل إلى 10 أو 15 نقطة، الآن الفارق أقل بكثير، نحن تطورنا كثيرا، ولا زال بإمكاننا تقديم أفضل من ذلك والعودة إلى مراكز الصدارة، لم يكن أحد يتوقع ذلك، لدينا لاعبون شبان وجدد، لسنا مثل الفتح الذي أمضى لاعبوه ومدربه فترة طويلة مع بعضهم، كيف بإمكان أحدهم أن يتوقع مني كمدرب أن أجعل الفريق متماسكا في أربعة أشهر، كفريق يلعب كمجموعة منذ أربع سنوات"، ويضيف "الجميع يعرف بأوضاع الفريق المادية، ويعرفون أن لدينا مشكلات مالية، هذا أثر بالطبع على اللاعبين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم منذ أشهر، ولكن أنا أثق في إدارة النادي، ومتأكد أنها تبذل جهدها لحل هذه المشكلة في أقرب وقت، لا يمكن أن أقول إنها مشكلتنا الأساسية، فلدينا الكثير فنيا مما يجب عمله لتطوير أداء فريقنا ولاعبينا".



وتأهل نجران إلى دور الـ16 في مسابقة كأس ولي العهد بعد فوزه، عصر اليوم الاثنين، على الجيل 4-3.

