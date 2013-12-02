حارس برشلونة "الواثق" يُراوغ مهاجماً على طريقة ميسي

تقمّص حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، خوسيه مانويل بينتو، دور زميله بالفريق، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما راوغ أحد لاعبي فريق أتلتيك بلباو بطريقة رائعة، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الـ15 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأظهر الحارس الإسباني المخضرم ثقة كبيرة أذهلت جميع المتابعين، بعدما راوغ أحد مهاجمي نادي أتلتيك بلباو على طريقة المهاجمين الكبار، على غرار زميله بالفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك وسط تفاعل الجماهير الكبيرة التي حضرت المباراة.



وأثارت هذه اللقطة استحساناً جماهيرياً واسعاً على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جذبت الآلاف من عشاق الفريق الكاتالوني خلال الساعات الأولى لنشرها على موقع "يوتيوب"، في الوقت الذي تناقلها عددٌ كبير من رواد مواقع "فيسبوك" و "تويتر".



كما جسدت هذه اللقطة عصارة خبرة الحارس الإسباني الذي قارب على إتمام عامه الـ38، قضى منها- قبل الانتقال إلى برشلونة- تسعة مواسم ونصف في نادي سيلتا فيغو، ونجح خلالها في حصد جائزة "زامورا" لأحسن حارس في الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2005/2006، إذ لم يتلقَ آنذاك سوى 28 هدفا فقط خلال 37 مباراة، بمعدل 0.75 هدف في المباراة الواحدة.

