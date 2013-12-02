نجح الإماراتيون في تحويل الرقم 13 من نذير شؤم، وفق ما يعتقد معظم الأوروبيين، إلى رقم الحظ، فقد بدأ عام 2013 بفوز الأبيض الإماراتي بلقب “خليجي 21” بالبحرين بعد ملحمة فنية وجماهيرية وإعلامية أبهرت الجميع، ولم يكتف الأبيض بذلك، بل تصدر مجموعته في تصفيات بطولة أمم آسيا بالعلامة الكاملة، وحجز مقعده مبكراً بين كبار آسيا في نهائيات “أستراليا 2015”، وفي العام نفسه الذي يقترب من نهايته، فاز فريق بني ياس بلقب بطولة الأندية الخليجية إثر تغلبه على الخور القطري، وفاز منتخب الناشئين ببطولة مجلس التعاون.

وقبل أيام من احتفال الإمارات بيومها الوطني رقم 42، جاءت البشرى السارة، بفوز مدينة دبي “دانة الدنيا” بشرف تنظيم معرض «إكسبو 2020»، لتدخل المدينة تاريخ هذا المعرض العالمي الذي يستحق أن نطلق عليه لقب “كأس العالم الاقتصادي”، حيث يتواصل على مدى سته أشهر ويستقطب ما لا يقل عن 25 مليون زائر، لتتأكد مرة أخرى مقولة إن الإماراتيين لديهم القدرة على تحويل الحلم إلى حقيقة، أو بمعنى آخر تحويل الرقم 13 من رقم النحس لدى الآخرين إلى رقم السعد.

وكل عام ودولة الإمارات، قيادة وشعباً بأمن وأمان.

كل عام و”البيت متوحد”، حتى تبقى التجربة الإماراتية نموذجاً يحتذى به في الولاء والانتماء، والالتفاف حول “الرقم واحد”.

رغم تعثر الأهلي أمام الشارقة، وخسارته أول نقطتين بدوري الخليج العربي، إلا أنني ما زلت على قناعتي بأن لقب دوري 2014 محجوز للفريق الأهلاوي، والمسألة مجرد وقت.

من مفارقات مسابقات الدوري في منطقة الخليج أن العين “الزعيم الإماراتي” خسر أمام الأهلي المتصدر في أسبوع خسارة الهلال “الزعيم السعودي” نفسه أمام النصر المتصدر، وأن الأهلي بمدربه الروماني كوزمين يتصدر دوري الخليج العربي، والجيش بقيادة مدربه الروماني لوسيسكو يتصدر دوري نجوم قطر.

ويا حظ الرومان.!

الرياضة المصرية حالياً انعكاس صادق لحالة الشارع المصري، “سمك لبن تمر هندي”، ولا أحد يستطيع أن يشخص الحالة، و«ما حدش فاهم حاجة».

وكان الله في العون.

تعيين شوقي غريب مدرباً لمنتخب مصر قرار صائب، حيث كان شريكاً أساسياً في الفترة الذهبية للمنتخب، وقرار منح الأميركي بوب برادلي وجهازه المعاون كل مستحقاتهم قرار حضاري، يؤكد مصداقية المسؤولين عن الكرة المصرية، الذين آثروا تنفيذ بنود التعاقد بدلاً من اللف والدوران والاختباء خلف الظروف الاقتصادية الصعبة وتخفيض المستحقات ، فالعقد دائماً وأبداً شريعة المتعاقدين.

نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية



