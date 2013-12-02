صحف برشلونة تُطلق سهامها على "نيمار"

شنت صحيفة "سبورت" الإسبانية، المعروفة بولائها لنادي برشلونة، هُجوماً لاذعاً على مهاجم الفريق الكاتالوني، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد الأداء المخيب للآمال الذي ظهر به خلال مباراة فريقه أمام "أتلتيك بلباو" ضمن الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



ويبدو أنّ شهر العسل بين اللاعب البرازيلي والصحافة الكاتالونية قد انتهى تماماً، حيث وجهت صحيفة "سبورت" انتقادات لاذعة للجناح البرازيلي، لافتة إلى أنّه قد خذل جمهور "البلاوغرانا" للمباراة الثانية على التوالي.

وأشارت الصحيفة الكاتالونية إلى أن "نيمار" قد ظهر بشكل متواضع خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "سان ماميس" معقل الفريق الباسكي، ليفشل في إنقاذ فريقه من الخسارة الثانية على التوالي في غضون أيام.

وبحسب الصحيفة، فإن المهاجم البرازيلي "نيمار" قدم عرضاً مخيباً للآمال للمباراة الثانية على التوالي، أضاع خلالها فرصتين محققتين حرمتا فريق "البارسا" من الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

أما صحيفة "الموندو ديبورتيفو" فقد أكّدت بأنّ اللاعب البرازيلي قد فشل فى قيادة فريق "البلاوغرانا" من الناحية الهجومية، في ظل غياب هدّاف الفريق واللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي تعرض لإصابة عضلية قبل أسابيع قليلة ستُبعده عن الملاعب حتى نهاية 2013.

وذكرت الصحيفة المعروفة بولائها لنادي برشلونة، أنّ أداء "نيمار" لم يرتقِ للمستوى المأمول، لاسيّما وأن الفريق يُعول عليه كثيراً في ظل غياب ميسي بداعي الإصابة، مُشيرة في الوقت ذاته بأنّ تغيير اللاعب البرازيلي لحذائه لم يأت بجديد على الفريق؛ إذ شهدت المباراة تغيير "نيمار" للحذاء الخاص به بعد أن اشتكى من كثرة السقوط على عشب الملعب المبتل.

