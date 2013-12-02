غياب "حسين" عن قمة الشباب.. وكارينيو يستعين بـ"عيد"

استغل الأوروغوياني دانيل كارينيو مدرب النصر السعودي أول تدريبات فريقه هذا الأسبوع، والذي أقيم على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد، بعيدا عن مقر النادي العاصمي في البدء لتجهيز بديل للمدافع البحريني محمد حسين، الذي من المنتظر أن تحرمه الإصابة من المشاركة في قمة النصر والشباب الأسبوع المقبل لحساب الجولة 12 من دوري المحترفين السعودي.



وأجرى حسين كشفا طبيا، اليوم الاثنين، في البحرين وجاءت نتائجه غير مفرحة لمحبي الأصفر، إذ أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ، ومن المنتظر أن يجري، غدا الثلاثاء، فحوصا طبية أكثر تقدما لتحديد مدة العلاج، ومتى يمكن للمدافع النصراوي العودة إلى التدريبات، ومن ثم المشاركة مع الفريق.



ولم يستطع الدولي البحريني إكمال مباراة فريقه في الجولة الماضية أمام الاتحاد، وخرج تحت تأثير إصابته في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.

ونجح كارينيو في صنع خط دفاع صلب "الأقوى بأربعة أهداف فقط في مرماه" وسيكون أمامه تحد صعب في إيجاد بديل لحسين، ولذلك شرع في إجراء تدريبات مكثفة لعمق الدفاع وتحديدا الدولي محمد عيد، أحد لاعبي المنتخب السعودي في مباراتيه الأخيرة أمام العراق والصين، ليحل إلى جوار الدولي الآخر عمر هوساوي، في وقت سيكون فيه ثنائي العمق الأصفر الجديد أمام مهمة صعبة لإيقاف هجوم الشباب القوي "25 هدفا".



