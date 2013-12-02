كأس ولي العهد: الشباب يتأهل إلى دور 16

تأهل نادي الشباب إلى دور الـ16 في مسابقة كأس ولي العهد السعودي، بعد تغلبه على ضيفه الباطن "ينشط في دوري الدرجة الاولى" 3-1 ضمن مباريات الدور 32 للبطولة.

وسجل أهداف الشباب عيسى المحياني "22", ومهند عسيري "31"، والبرازيلي فيرناندو مينيغازو "50", وسجل هدف الباطن صباح جدوع "77".

وفي نفس الدور تأهلت أندية فرق دوري عبداللطيف جميل نجران والفيصلي والعروبة إلى دور الـ16 بعد فوزها على أندية الدرجة الأولى الجيل والأنصار وأحد, فيما فجر الخليج "أحد أندية الدرجة الأولى" أولى مفاجآت هذا الدور بفوزه على النهضة بركلات الترجيح 6-5 ليتأهل رسمياً إلى الدور الثاني.