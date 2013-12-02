مان سيتي يخطف "ميسي" المغربي من برشلونة

توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى اتفاق مع نادي مالاجا الإسباني لضم "جوهرته الصغيرة" الواعد الإسباني صاحب الأصول المغربية إبراهيم عبدالقادر دياز، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الاسبانية.

ومن المنتظر أن يسافر اللاعب صاحب الـ 14 ربيعا بصحبة عائلته إلى مدينة مانشستر لاتمام تعاقده مع "السيتيزين" الأسبوع المقبل, استعدادا للانضمام إلى أكاديمية الشباب بالفريق, وذلك بحسب ما أوردت الصحيفة ذاتها.

وأفادت مصادر مقربة من اللاعب أن الاتفاق مع "السيتيزن" شبه نهائي, وأن اللاعب يعد نفسه لبدء مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي القوي "تكتيكيا" و "بدنيا".

وتشير تقارير أن نادي مالاجا تحصل على 300 ألف يورو نظير بيع "جوهرته" التي قالت عنه وسائل إعلام إسبانية إنه مشروع "ميسي" جديد, ويأمل النادي الأندلسي أن يحقق إبراهيم عبدالقادر نجاحا كبيرا داخل النادي الإنجليزي، لوجود بند "حوافز" في العقد بين الناديين يلزم النادي الإنجليزي بدفع حوالي أربعة ملايين ونصف المليون يورو في حالة تحقيق الشاب صاحب الأصول المغربية نجاحا كبيرا مع قطب مدينة مانشستر.

ويعود الفضل في إتمام الصفقة إلى بيري غوارديولا وكيل أعمال اللاعب وشقيق المدير الفني لبايرن ميونخ بيب غوارديولا, إذ يتمتع بيري بعلاقة قوية مع المدير الرياضي الحالي للـ"سيتيزين" والسابق لبرشلونة تيكسيكي بيغريستان.

وبذلك ينجح النادي الإنجليزي بالظفر بخدمات اللاعب متفوقا على نادي برشلونة الإسباني، بعد صراع دام عامين كاملين بين الناديين.

