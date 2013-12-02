رئيس اتحاد القدم يزور هزازي.. ‏ويوجه رسالة للاعبين

زار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد الدولي نايف هزازي مهاجم نادي الشباب، والذي خضع لعملية جراحية في الركبة لدى البروفيسور سالم الزهراني، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، إثر التدخل العنيف من قبل مدافع الأهلي محمد أمان خلال مباراة الفريقين في الجولة 11 من دوري جميل الخميس الماضي.



وطالب عيد من جميع اللاعبين الحرص وعدم التهور أثناء اللعب؛ لأن عواقبه ستكون جسيمة وقد تنهي مستقبل اللاعب المصاب، وقال لـ"العربية.نت": "أنا أستبعد أمر سوء النية والتعمد من قبل اللاعبين لإصابة زملائهم خلال المباريات، ولكن أعتقد أنها لحظات حماقة وتهور في أوقات معينة تتسبب في خسارة الكرة السعودية للنجوم البارزين".



وشدد رئيس اتحاد القدم على أن زيارته لهزازي في المستشفى كانت بهدف إيصال رسالة إلى جميع الرياضيين بأن كرة القدم محبة وتواصل قبل أن تكون تنافس داخل المستطيل الأخضر، وقال: "الرياضة أهدافها سامية ولابد أن نحققها جميعها وألا تشوهها بعض التصرفات السلبية من قبل أحد المنتمين للوسط الرياضي سواء مشجع أو لاعب أو مسؤول".



وأضاف: "هزازي ابن من أبنائي الصغار، وتألمت كثيرا عندما علمت بخبر إصابته بالرباط الصليبي، لأنه نجم من نجوم الكرة السعودية ونسعد بتواجد أمثاله في الوسط الرياضي".



هزازي: لن أعود هذا الموسم





من جانبه كشف مهاجم فريق الشباب السعودي نايف هزازي أنه لن يستجيب للضغوط التي تمارس عليه من أجل العودة إلى الملاعب قبل الانتهاء من الموسم الجاري، بعد أن خضع لتدخل جراحي في الرباط الصليبي، أمس الأحد، في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الرياض، وقال في تصاريح صحافية: "لا أفضل العودة في هذا الموسم مطلقا، ولن أتعجل في العودة إلى الملاعب وستكون عودتي في الموسم الجديد، خصوصا أن إصابتي هي الرباط الصليبي وتحتاج إلى وقت للعودة والتأهيل".



وأشار هزازي إلى أنه سيغادر المستشفى، بعد غد الأربعاء، مبينا أنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مع الجهاز الطبي في نادي الشباب، بعدها سيغادر إلى فرنسا وألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي قبل عودته من جديد إلى المستطيل الأخضر.



وأكد المهاجم الشبابي المنتقل في بداية الموسم من نادي الاتحاد أنه قال للاعب الأهلي محمد أمان الذي احتك معه في المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس الماضي، ضمن منافسات دوري جميل السعودي لكرة القدم وبقية زملائه اللاعبين فور سقوطه بأنه تعرض للرباط في أول وهلة، وقال: "شعرت بالاصابة القوية بعد سقوطي وقلت للجميع في حينها إن إصابتي هي الرباط الصليبي، وطلبت منهم أن يحضروا الإسعاف".، لافتا إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل العودة من جديد إلى الملاعب.



