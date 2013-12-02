النصر وأرسنال.. وجهان لعملة واحدة

جمعت الصدفة ناديي النصر وأرسنال في المرحلة السابقة من الدوري السعودي والانجليزي، بعد أن تشابها في 7 أشياء حدثت لهما في مباراتي الاتحاد للأول وكارديف سيتي للثاني.



فالمفارقة الأولى كانت بعد أن لعب أرسنال في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام كارديف سيتي وهو متصدر للترتيب، وهو ذات الأمر الذي حدث للنصر الذي لعب مباراته في الجولة السابقة خارج أرضه أمام الاتحاد وهو متصدر للدوري.



ونجح أرسنال بالفوز خارج ملعبه بثلاثية نظيفة وهو نفس الفوز الذي حققه النصر ليعززا صدارتهما للدوري الانجليزي والسعودي.



وشهدت مباراة الارسنال وكارديف لعب الأول بالزي الاحتياطي المكون من الألوان الصفراء والزرقاء ولعب النصر أيضاً بالزي الاحتياطي الأزرق والمزين بالأصفر.



والمفارقة الرابعة جمعت لاعبي الفريقين رامسي لأرسنال ومحمد السهلاوي للنصر اللذين سجلا هدفين من أهداف فريقهما الثلاثة، والاثنان سجلا الهدف الأول والثالث، بالإضافة إلى تسجيلهما الهدف الأول بالرأس.



المفارقة الخامسة هي أن أرسنال والنصر سجلا هدفين في الشوط الثاني من إجمالي النتيجة النهائية امام كارديف سيتي والاتحاد على التوالي.



المفارقة السادسة هي أن أرسنال يتصدر الدوري الانجليزي بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه تشلسي, وهو نفس الفارق الذي يحتفظ به النصر في صدارة الترتيب عن أقرب ملاحقيه الهلال.



المفارقة السابعة والأخيرة هي أن أقرب ملاحقي أرسنال وهو تشلسي الذي يرتدي طاقما أساسيا باللون الأزرق, وفي نفس الوقت يرتدي أقرب ملاحقي النصر وهو الهلال طاقما أساسيا باللون الأزرق أيضا.

