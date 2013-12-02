"بيل".. يفعل ما عجز عنه "رونالدو" و"ميسي"

شهدت المباراة الأخيرة لريال مدريد أمام بلد الوليد في الجولة 15 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم تألقاً لافتاً للوافد الجديد للريال، الويلزي غاريث بيل، الذي سجل أول "هاتريك" له مع النادي الملكي وصنع رابع أهداف المباراة لكريم بنزيمة.



ولعل ما لفت الأنظار في "هاتريك" بيل الأول مع الريال أنه جاء "متكاملاً" أي سجل أهدافه الثلاثة بالقدم اليمنى واليسري والرأس، ما جعله يتفوق على زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي احتاج 62 مباراة مع النادي الملكي لتسجيل أول هاتريك "متكامل".



وفي المقابل كانت مباراة بلد الوليد الـ13 فقط للاعب الويلزي مع ريال مدريد، وبذلك أكد لاعب توتنهام الإنجليزي السابق على أنه قادم بسرعة الصاروخ، وقادر على تحطيم المزيد من الأرقام.



أما اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، فلم يسجل أي هاتريك "متكامل" مطلقاً طوال مسيرته الطويلة مع "البلاوغرانا"، بحسب موقع "ديفسنا سنترال" الإسباني الشهير، والذي توقع أن ينازع بيل الثنائي رونالدو وميسي على النجومية في الفترة القادمة.

