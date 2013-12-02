"كريري" و"معاذ".. أهداف هلالية في "يناير"

بدأ نادي الهلال السعودي تحركه لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد التقرير الذي رفعه مدرب الفريق سامي الجابر لإدارة النادي كشف من خلاله نقاط الضعف.



ويقود عضو شرف النادي الأمير أحمد بن سلطان مفاوضات جادة مع القطري أحمد النعيمي وكيل أعمال قائد الاتحاد سعودي كريري للتعاقد معه في يناير المقبل.



وأكدت مصادر لـ"العربية.نت" أن العرض الهلالي وصل لـ5 ملايين ونصف في العام الواحد ولمدة سنتين قابلة للتمديد، إلى جانب مبلغ مادي كبير لإدارة الاتحاد للتخلي عن لاعبها الذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.



وعلى صعيد متصل دخلت إدارة الهلال في مفاوضات لضم الظهير الأيمن الشبابي حسن معاذ بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.



وأبدت إدارة نادي الشباب مرونة كبيرة في المفاوضات المبدئية في ظل رغبة اللاعب خوض تجربة جديدة خارج ناديه, إلا أنها لم تحسم قرارها النهائي حتى الآن.

من جانب آخر، طالب مدرب الفريق سامي الجابر لاعبيه بعدم الالتفات لما يكتب عن ناديهم في وسائل الإعلام حول الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراتين السابقتين, مشدداً على ضرورة سعي كل لاعب إلى تصحيح أخطائه التي وقع فيها في الفترة الماضية.

وكان الهلال قد تعرض لهزتين في الجولتين الماضيتين تسببت في إبعاده عن الصدارة وبفارق أربع نقاط، بعد خسارته من النصر في الجولة العاشرة، وتعادله مع الشعلة متذيل الترتيب في الجولة الماضية, مما دعا الجابر إلى منح لاعبيه إجازة، اليوم الاثنين، للتفكير فيما حصل للفريق، على أن يعادوا التدريبات، غداً الثلاثاء، استعداداً للقاء النهضة، الجمعة المقبل، في المرحلة 12 من دوري جميل.

