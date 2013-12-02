"ماركا": الحكم ظلم برشلونة أمام بلباو

اعترفت صحيفة "ماركا" المقربة من نادي ريال مدريد، بتعرض برشلونة للظلم خلال مباراته، البارحة، أمام مضيفه أتلتيك بلباو في الجولة 15 من الدوري الإسباني، والتي خسرها الفريق الكاتالوني بهدف دون مقابل.



وقال الخبير التحكيمي الشهير للصحيفة "أندوخار أوليفر": "إن الحكم مارتنيو مونيرا تغاضى عن طرد مدافع بلباو أندير ايتوراسبي، حينما أعاق البرازيلي نيمار دا سيلفا أمام منطقة الجزاء بعدما كان منفرداً بشكل كامل بالحارس وفي طريقه لتسجيل هدف.



وأكد أوليفر أن ايتوراسبي كان يستحق الطرد المباشر بفعل اعاقته لنيمار، في وقت فتحت صحف كاتالونية النار على الحكم، وقالت إنه أثّر بشكل مباشر على نتيجة المباراة من خلال قراراته العكسية التي صبت في مصلحة بلباو وساعدته على الفوز.



وفي المقابل، شنّ متوسط ميدان برشلونة الدولي سيرخيو بوسكيتس هجوماً لاذعاً على الحكم، وقال إنه لم يقم بواجبه خلال المباراة ولم يوفر الحماية للاعبي برشلونة، مشيراً إلى أن أنه كان ينبغي عليه طرد مدافع بلباو.



وتجمد رصيد برشلونة بهذه الهزيمة عند 40 نقطة، لكنه احتفظ بالصدارة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما تقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث.

