إنييستا لمشجع بلباو: "اخرس" و"اجلس" !

ظهر لاعب وسط برشلونة الإسباني اندريس إنييستا غاضبا في المباراة التي جمعت فريقه مع أتليتكو بلباو، الأحد الماضي، ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري الإسباني، بسبب ضغط جماهير أتليتكو بلباو" الكارهة" .

والتقطت كاميرات قناة "كواترو" الاسبانية غضب إنييستا في الدقيقة 86 من المباراة، عندما رد انييستا على أحد مشجعي بلباو القريبين من دكة بدلاء الفريق الكاتالوني قائلا: "اخرس.. واجلس", وذلك بعد استبدال "الرسام" ودخول بيدرو رودريغيز بديلا له.

وكانت جماهير"السان ماميس" قد وجهت سيلا من الشتائم ووابلا من صافرات الاستهجان ضد لاعب الوسط الاسباني بعد استبداله, نظرا للعلاقة السيئة بين اللاعب وجماهير الفريق الباسكي التي تعود أسبابها إلى "تمثيل" إنييستا والتظاهر بالإصابة في مباراة الفريقين في نوفمبر 2010، عقب احدى الكرات المشتركة مع مدافع بلباو اموريبيتا, وهي الخدعة التي انطلت على حكم المباراة ماتيو لاووز الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه المدافع الباسكي، بحسب زعم جماهير فريق الشمال الإسباني.