إنييستا.. "يشكر" مشجعيه باللغة العربية!

وجه لاعب وسط برشلونة الاسباني اندريس إنييستا رسالة شكر لجماهيره ومشجعيه حول العالم باللغة العربية، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب وسط مهاجم في الدوري الإسباني لكرة القدم عن الموسم الماضي.

وشكر اللاعب الدولي الاسباني جماهيره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقوله: "إنني سعيد جداً بحصولي على جائزة أفضل لاعب وسط مهاجم في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي، كان الدوري مميزا جداً مع أبيدال وتيتو.. شكراً للجميع وللنادي العظيم برشا".

وكتب صاحب الـ 29 ربيعا رسالته لجمهوره باللغتين العربية والإنجليزية، بعد أن كتبها منفردة بالإسبانية, وهو ما لاقى استحسان الجماهير العربية العاشقة للـ"رسام" .

وتعد هذه الرسالة الثانية التي كتبها باللغة بالعربية، بعدما وجه رسالة بالعربية بعد خسارة الفريق، الأحد الماضي، أمام أتليتكو بلباو في الدوري الإسباني بقوله: "خسارة صعبة، لكني أثق ثقة عمياء بفريقنا.. إلى الإمام برشا", وكتبها إنييستا باللغتين العربية والإسبانية.

يذكر أن إنييستا يعتبر عاشر أفضل رياضي يحظي بمتابعين حول العالم بواقع أكثر من 15 مليون متابع عبر "فيسبوك" و أكثر من 7 ملايين متابع عبر "تويتر".