إيلتون وإيفرتون يعتذران رسميا.. وباستوس "يرفض"

قدم لاعبا النصر "البرازيليان" إيلتون وإيفرتون اعتذارهما رسمياً لإدارة النادي بعد رفضهما المشاركة في مباراة الهلال ومغادرة معسكر المباراة بسبب عدم استلامهم حقوقهم المالية، مما حدا بالادارة لقبول اعتذارهما والسماح لهما بالمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الاثنين.



وفي المقابل أصر البرازيلي باستوس على عدم تقديم اعتذاره الرسمي بعد مغادرته معسكر الفريق ليلة مباراة الهلال، مما تسبب في ابعاده عن التدريبات الجماعية وخضوعه لتدريبات انفرادية صباحية ومسائية.



وكان رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي قد أكد خلال حديثه لبرنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية"، أنه لن يسمح لأي لاعب من الثلاثة العودة للفريق إلا بتقديم اعتذار رسمي عما بدر منه، وهو ما فعله الثنائي إيلتون وإيفرتون، بينما شدد وكيل أعمال باستوس على أنه سيطلب من موكله عدم الاعتذار لأنه لا يرى في ذلك أي خطأ بل تعرض للظلم بتأخر مرتباته الشهرية.

