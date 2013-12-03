الأهلي يفوز بصعوبة على أبها ويتأهل لدور الـ16

حقق الأهلي فوزاً ثميناً على أبها "ينشط في دوري الدرجة الأولى" بهدف نظيفة في الدور 32 من كأس ولي العهد السعودي.



وعانى الأهلي الذي لعب بـ10 لاعبين بعد طرد حارسه عبدالله المعيوف في تسجيل أي هدف طوال شوطي المباراة، لينجح قائده تيسير الجاسم بتسجيل هدف الفوز لفريقه بعد مضي 115 دقيقة عن طريق ركلة جزاء.



وتأهل لدور الـ16 فريق الفتح بعد فوزه على الطائي 3-2 وهي ذات النتيجة التي فاز بها الشعلة على الرياض.. وتأهل فريق الرائد بعد فوزه على حطين 2-صفر، وتأهل الاتفاق بفوزه على الوطني بنفس النتيجة. وتأهل الاتحاد بعد تجاوزه ضيفه الحزم 3-1 والتعاون بفوزه على الدرعية ٢- صفر.

واكتمل عقد دور الـ 16 بتأهل الاتحاد والتعاون والأهلي والفتح والشعلة والرائد والاتفاق والعروبة والشباب والخليج والفيصلي ونجران والوحدة والقادسية، بالاضافة الى الهلال حامل اللقب والنصر الوصيف.



