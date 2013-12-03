الهلال "يغازل" الجبرين بـ"14" مليون

أكدت مصادر لـ"العربية.نت" بأن إدارة نادي الهلال تقدمت بعرض لنادي الرائد للحصول على خدمات لاعب نادي الرائد عبدالعزيز الجبرين في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت المصادر إلى أن الهلال عرض مبلغ 14 مليون ريال، بالإضافة إلى انتقال لاعبيه عبداللطيف الغنام وسلطان البيشي للرائد، بيد أن الأخير طلب الحصول على مهاجمه يوسف السالم ليكون من ضمن الصفقة.

"العربية.نت" بدورها اتصلت على رئيس نادي الرائد عبدالعزيز المسلم الذي نفى وصول عرض رسمي من إدارة نادي الهلال أو أي ناد آخر، وقال: "لم يصلنا أي عرض رسمي من أي ناد.. ولا نفكر حالياً ببيع عقد اللاعب".

وبدأ الجبرين حياته الرياضية قبل أكثر من ثلاث سنوات وسط صراع ثنائي بين النصر والشباب على ضمه، حيث رفض الأول دفع مبلغ 50 ألف ريال لضم اللاعب وسجله الثاني بذات المبلغ الزهيد.

ولعب الجبرين لنادي الشباب فترة بسيطة، بعدها قامت الإدارة بإسقاطه من كشوفاتها بعد توصية فنية آنذاك ليذهب إلى الحواري التي أعادته إلى الأندية الرسمية عن طريق الرائد.

اليوم وبعد أن بزغ صيته عادت الأندية من جديد لتقديم عروض خيالية للاعب، حيث تؤكد مصادر "العربية.نت" أن النادي الذي رفض دفع 50 ألفا فقط من أجله وهو النصر والنادي الذي أسقطه من كشوفاته وهو الشباب قدما عروضاً تفوق مبلغ الـ10 ملايين ريال في وقت سابق من أجل التعاقد مع اللاعب.