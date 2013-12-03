رونالدو: "قطبا مدريد".. أفضل من برشلونة

استبعد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو برشلونة من حسابات المنافسة على لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي، وقال إن لديه قناعة بأن النادي الملكي سيحرز اللقب، كما رشّح أتلتيكو مدريد للمنافسة بكل قوة.

وقال رونالدو خلال تسلّمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني، التي تقدّمها صحيفة "ماركا" سنوياً إن لديه يقينا بأن ريال مدريد سيحرز لقب الدوري في الموسم الحالي، رغم أن الفريق يحتل حالياً المركز الثالث في جدول المسابقة، خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد.

كما ذكر "صاروخ ماديرا" أن أتلتيكو مدريد يبدو مرشحاً بقوة لإحراز لقب "الليغا" على ضوء النتائج والعروض القوية التي يقدمها في الموسم الحالي، حيث يتساوى مع برشلونة في الصدارة بعد مرور 15 جولة على انطلاق المسابقة.

وأشار رونالدو إلى أن منافسة الـ"روخيبلانكوس" على القمة لم تكن مفاجأة له، في ظل لعب الفريق بطريقة رائعة منذ الموسم الماضي، بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذي وصفه بـ"العظيم".

ولم يأت اللاعب المرشح لنيل جائزة "الكرة الذهبية" الشهر المقبل، على ذكر برشلونة في ترشيحاته، وهو ما أثار استغراب وسائل إعلام إسبانية، وأغضب جماهير النادي الكاتالوني.

ولم يفوّت رونالدو الفرصة للتهكم على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوزيف بلاتر خلال الاحتفال، وقال رداً على سؤال عمّا إذا كان بلاتر اتصل به أم لا، عقب واقعة السخرية منه مؤخراً: "ليس لدي هاتف.. هذا الأمر تعرفه سكرتيرتي، وهذا النوع من المعلومات لم يصلني منها".

ورفض مهاجم ريال مدريد تأكيد أو نفي امكانية حضوره حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية في 13 يناير المقبل، والذي يعتبر أحد أبرز المرشحين للحصول عليها مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي فرانك ريبيري، وقال ساخراً: "المهم هو الاستمتاع بجائزة ماركا".

