تسحب في كوالالمبور يوم الثلاثاء المقبل قرعة دوري أبطال آسيا الذي ينطلق في فبراير.. نعلم بأنه لن تكون هناك مجموعة سهلة، ومع ذلك ندعو بالتوفيق للعين والأهلي والجزيرة وبني ياس، عسى واحد منها يستنسخ إنجازاً حققه العين عام 2003.. بعد ذلك بلغ الزعيم نهائي 2005 ثم تبخر كل شىء حتى أن تخطي الدور الأول صار هدفاً قائماً بذاته لكل الأندية الإماراتية.. الأمر لافت طبعاً، باعتبار أن الإشتراك في دوري الأبطال مُدرج في سلم أولويات معظم الأندية، فما أن تخطو خطوات قليلة حتى تتدحرج و"سلّم لي على السلم".

في مطلع كل موسم يضع الكثيرون أيديهم على قلوبهم خشية تقليص حصة أندية الإمارات في المسابقة.. يحبون لقبا حباً عذرياً.. مجرد خطبة، ومن دون أي تفكير بالزواج .. تسأل: وما نفع الأجانب الأربعة؟ يجيبون: طمعاً بالمنافسة في دوري الأبطال؟ نتائج المنافسة "فالصو"، ويتكرر السؤال، فيتكرر الجواب، وربما يكون هناك إنذار نهائي للأندية: إذا لم تحققوا شيئاً مع الأربعة حتى سنة 2015 (مثلاً) فإن عددهم سيتقلص إلى ثلاثة اعتباراً من 2015 مثلاً وإلى إثنين اعتباراً من 2016.

لا يمكن الإستمرار مع الرقم 4 إلى ما لا نهاية، والسبب الرئيسي والأهم هو صغر قاعدة اللاعبين في الدولة.. وحتى بالنسبة إلى الذين يملكون ملايين اللاعبين في قواعدهم الواسعة سيضطرون يوماً ما إلى تغيير المشهد الحالي.. مساء السبت، وللمرة الأولى في تاريخ الدوري الفرنسي، يزج ناد بفريق لا يضم أي لاعب محلي.. المفتري هو باريس سان جرمان والخصم كان ليون.. هذا الموسم، كرر إنترميلان هذه الواقعة 3 مرات في الدوري الإيطالي في حين كررها نيوكاسل 5 مرات ومانشستر سيتي مرتين ووست بروميتش مرة واحدة في الدوري الإنجليزي.. أما في الدوريين الألماني والإسباني فإن مثل هذا الشطط لا يحصل.

وفي معرض الحديث عن الدوريات، فقد تكون مصادفة أن الفارق الحالي بين الأهلي والشباب متصدر دوري الخليج العربي ووصيفه هو 4 نقاط، وكذلك بين سان جرمان وليل في فرنسا، وأرسنال وتشلسي في انجلترا، وبايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في ألمانيا، والنصر والهلال في السعودية..

* في غضون الساعات المقبلة ستحدد اللجنة المنظمة لمونديال 2014 سيناريو قرعة النهائيات التي تنظمها البرازيل من 12 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.. وبالنسبة إلى القرعة فستسحب يوم الجمعة، ومع ظهور البرنامج يكون المونديال قد بدأ فعلاً، حيث سيبادر كل طرف إلى تشريح و"فصفصة" خصومه، كما سيباشر في إيفاد رجالاته إلى البرازيل للبحث عن أماكن الإقامة القريبة من أماكن المباريات والتدريب في ضوء ما حددته القرعة.. أشد الدول الأوروبية قلقاً هي فرنسا لأنها صاحبة التصنيف الأسوأ عالمياً من بين الدول الأوروبية المتأهلة، ونحن ننتظر خريطة طريق منتخب الجزائر ممثلنا العربي الوحيد في بلاد السامبا.

قبل أن تغفو الريشة

خسارة برشلونة أمام أياكس في دوري الأبطال كانت الأولى للفريق الكاتالوني هذا الموسم.. تساءل الكثيرون عن أسلوب اللعب الذي يتبعه المدرب مارتينو، وبعد 4 أيام كانت الخسارة الأولى في الليغا أمام بلباو.. الإجابات كلها منقوصة إذا لم تسألوا ميسي.. هو الأسلوب.. هو الخطة.



نقلاً عن "البيان" الإماراتية