مجهولون يختطفون لاعباً نصراوياً بـ"القوة"

تعرض مدافع فريق النصر السعودي جمعان الدوسري إلى عملية اختطاف، مساء أمس، من قبل ٤ مجهولين فور فراغه من تدريب فريقه الذي أقيم على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد.

وحاولت "العربية.نت" الاتصال باللاعب لمعرفة تفاصيل القصة إلا أنه لم يجب بسبب فقدانه لجهاز الاتصال الخلوي الخاص به "أي فون" أثناء عملية الاختطاف .. وتعود القصة التي رواها لـ"العربية.نت" أحد زملاء اللاعب في الفريق أنه فور انتهائه من التدريب الذي أقيم على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد بحي الملز بالرياض، توجه لإحدى الصيدليات وفور نزوله من سيارته تفاجأ بتهجم ٤ أشخاص عليه غير واضحي المعالم، واختطفوه بالقوة تحت تهديد السلاح وذهبوا به في السيارة داخل الحي الخلفي للصيدلية وفتشوا محفظته الخاصة، وأخذوا جميع ما بداخلها من نقود وبطاقات ائتمانية.. واستغرب الدوسري من أن المختطفين صوروا كل ما حدث بجهاز جوال خاص بهم وبعد ذلك لاذوا بالفرار.. الأمر الذي دعا اللاعب للتوجه لأقرب مركز شرطة وفتح محضر للتحقيق بالواقعة.

ويتدرب النصر حالياً على استاد الأمير فيصل بن فهد بسبب خضوع ملعبه للصيانة الشتوية، وتنتظر الفريق مواجهة مهمة أمام الشباب، السبت المقبل، في المرحلة ١٢ من دوري جميل، ومن المرجح أن يدخل المدافع جمعان الدوسري في تشكيلة الفريق الأساسية في المباراة لأول مرة هذا الموسم، بسبب اصابة المدافع البحريني محمد حسين وعدم جاهزية المدافع الآخر محمد عيد.