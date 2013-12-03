مدرب "مغمور": سنهزم ريال مدريد في الكأس!

أكد المدير الفني لفريق أوليمبيك تشاتيفا- الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني- الإسباني انتونيو اباريسيو على قدرة فريقه بالفوز على نادي ريال مدريد في دور الـ 16 من منافسات كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وقال اباريسيو في تصريحات صحافية بعد فوز فريقه على فريق برات بهدفين نظيفين في منافسات دوري الدرجة الثالثة الإسباني: "سنهزم ريال مدريد".

وتأتي تصريحات اباريسيو "الجريئة" بعد تحقيق فريقه الفوز في سبع مباريات متتالية, دون أن تهتز شباكه لمدة 641 دقيقة.

واقترب أوليمبك تشاتيفا من التأهل لدوري الدرجة الثانية "ليغا اديلانتي"، وذلك بعد فوزه الليلة على منافسه برات بهدفين نظيفين.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين ستقام على ملعب الفريق "الفالنسي"، السبت المقبل، وسط حضور 6000 متفرج, على أن تقام مباراة العودة في 18 من الشهر الجاري في "سنتياغو بيرنابيو".

