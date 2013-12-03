هدف مارادونا يتكرر.. بقدّم "عجوز إنجليزي"!

شبّهت وسائل إعلام إنجليزية والعالمية هدفاً أحرزه لاعب يبلغ من العمر 38 عاماً، وينتمي لنادٍ يشارك في دوري "الهواة"، بالهدف الشهير الذي أحرزه اللاعب الأرجنتيني دييغو مارادونا في مرمى إنجلترا في مونديال 1986.

وخطف "غلين ليتل" الأضواء بعدما سجل الهدف بطريقة أكثر من رائعة خلال مباراة فريقه "ويدلستون" أمام "دولويتش"، إذ انطلق بالكرة برشاقة من منتصف ملعب فريقه وراوغ كل من واجهه من المنافسين، قبل أن يودع الكرة في الشباك بطريقة مبهرة.

ونال ليتل اشادة واسعة من صحف إنجليزية عندما قارنت بين هدفه، وذلك الذي قهر به مارادونا الإنجليز في كأس العالم عام 1986، بعدما شق طريقه من مسافة بعيدة وتلاعب بكل من قابله، ثم هز الشباك.

وأثارت رشاقة وخفة "ليتل" إعجاب صحف إنجليزية التي قالت إنه قلّما يتمكن لاعب من التسجيل بهذه الطريقة حتى في الدوري الممتاز، مشيرة إلى أن ابن الـ38 عاماً يملك تجربة اللعب في "البريمر ليغ" عندما دافع عن ألوان "ريدينغ" قبل سنوات عدة.

