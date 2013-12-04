أصنام رياضية!



كان الناس في الجاهليه يقومون بصنع اصنام بأيديهم من التمر ومن غيره ليعبدونها..ويقدمون لها القرابين .. ثم يحناقون على من ينتقدها او يسبها ويتعبرونها إله يعبد، الى ان جاء الدين الحنيف القيم دين الإسلام فدعى إلى عبادة الله وحده لا إله الا هو ونحن له عابدون.

من هنا اقول أن الانسان اختار ومنذ ذلك الزمان وما قبله ايضا.. اختار ان يبحث عن شيء يصنعه هو بنفسه ثم يعشقه حد التقديس .. ويهاجم حد الشراسه كل من يتجرأ ان يهاجم "الصنم المصنوع" بأي همسة او لمسة.

هذا الحال من الصناعه والتمجيد والتقديس والدفاع بشراسه ..هو حال "بعض" إعلامنا الرياضي، وإن كان ايضا يعرج كثيرا على كل إعلامنا بألوانه ومناهجه وطرقه وأنواعه .. وبما أنني أمثل الرياضي منه - واتشرف - إلا أننا فيه وبالفعل نعاني من "صناع الأصنام" ومقديسها .. فما تنفك إلا ان تجد قلماً يصنع (لاعباً، رئيساً، إدارياً، إعلامياً) ثم يتناوله بطقوس القداسة ويبحث من يمين ويسار ويفتش عن من ينتقده .. ليهاجم ويدافع وينافح ..وكأن هؤلاء اللاعبين والرؤساء وغيرهم .. لا يقدمون عملاً من اهم مكتسباته المدح وقت الصواب والنقد وقت الخطأ .. وقد ايضا لا يسمحون لأحد غيرهم بنقده .. على طريقة صنم التمر الذي كان عابده يأكله متى جاع "الا تباً لأصنامهم وما كانوا يعبدون".

- كتب الهلالييون امجادهم وتاريخهم بريشة الهم الواحد وعلى اوراق التصالح .. مع انفسهم قبل الآخرين .. وعلقوه على جدار المنطق .. ولكن مع مرور الزمن بدأ الجدار يتصدع .. والريشة تتحول الى هموم متناحره .. لتتعدد اوراق مصالحهم.

فلم يعد ذالك الهم الواحد الذي يتكتم على كل مشاكل الهلاليين فيما بينهم ويطرح التصالح كمنطق من اجل هلالهم، فأختلفوا وتنازعوا .. وإن استمروا فقد يفشلوا وتذهب ريحهم .. وبناء عليه فعليهم ان يصبروا إن الله مع الصابرين.

- لو لم تنتج تلك السنين العجاف على النصراويين سوى فيصل بن تركي فأعتقد انه يكفي .. فهو ومنذ هطول امطاره وحضوره لأرض الوطن وارض النصر، كان السباق لرتق كل ثياب النصر القديمه بدأ بمهرجان ماجد عبدالله مرورا بتغيير اسماء كثيره على الخارطه الصفراء نهاية بمستويات فنية مبهره، وقف هو، وهو وحده على الصعود بها .. ليقف ايضا هو وفريقة على صدارة منافسيه.