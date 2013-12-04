حظر إعلان "نيمار ورونالدو" في البرازيل بسبب "الكذب"

منع المجلس المحلي البرازيلي للدعاية والاعلان مادة دعائية لإحدى شركات الهواتف الجوالة في البرازيل, والتي شارك فيها المهاجم البرازيلي المعتزل رونالدو ولاعب برشلونة الحالي نيمار دا سيلفا؛ بسبب المحتوى الدعائي الذي قد ينقل فكرة سيئة عن اللاعبين البرازيليين.

ويظهر رونالدو في الاعلان وهو يقوم بخداع نيمار في مرات عدة من خلال تغيير نبرة صوته خلال المكالمة ويقول له: "أهلا نيمار هل تعرف من أنا؟", ليجيب عليه اللاعب البرازيلي الشاب بقوله: "هذه المرة العاشرة التي تقوم فيها بنفس الخدعة أيها العجوز".

ويوضح الإعلان إمكانية مكالمة العائلة أو الأقارب في الخارج بتكلفة قليلة جدا تعد الأرخص في البرازيل.

لكن السلطات البرازيلية حظرت الإعلان لما يتركه من صورة سيئة وانطباع خاطئ عن اللاعبين لدى الأطفال في البرازيل التي تعشقهما على وجه الخصوص وتعتبرهما القدوة والمثل في بلادهم.