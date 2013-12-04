البرازيل أغلى منتخبات مونديال 2014

حصلت البرازيل على المركز الأول بين المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم كأغلى منتخب بـ508 مليون يورو من حيث تصنيف القيمة الشرائية للمنتخبات 32 بحسب وكالة التسويق Pluriconsultaria التي اعتمدت في تصنيفها على عدد من المعايير، منها عمر اللاعب، والصفات البدنية، والصفات الفنية، والاصابات السابقة التي حصلت وقت مشاركة اللاعب، وقيمة عقوده الجديدة, واحتل المنتخب العربي الوحيد المشارك في النهائيات الجزائر المركز 25 بـ64 مليون يورو, وفيما يلي ترتيب المنتخبات:

1- البرازيل 508 مليون يورو

2- اسبانيا 504 مليون يورو

3- الأرجنتين 475 مليون يورو

4- ألمانيا 465 مليون يورو

5- فرنسا 373 مليون يورو

6- بلجيكا 319 مليون يورو

7- إيطاليا 315 مليون يورو

8- انجلترا 312 مليون مليون يورو

9- البرتغال 309 مليون يورو

10- كولومبيا 218 مليون يورو

11- أوروغواي 189 مليون يورو

12- روسيا 169 مليون يورو

13- كرواتيا 162 مليون يورو

14- هولندا 161 مليون يورو

15- تشيلي 135 مليون يورو

16- ساحل العاج 129 مليون يورو

17- سويسرا 124 مليون يورو

18- الكاميرون 122 مليون يورو

19- البوسنة 121 مليون يورو

20- اليابان 105 مليون يورو

21- نيجيريا 89 مليون يورو

22- غانا 84 مليون يورو

23- الإكوادور 69 مليون يورو

24- اليونان 64 مليون يورو

25- الجزائر 63 مليون يورو

26-أميركا 51 مليون يورو

27- المكسيك 47 مليون يورو

28- كوريا الجنوبية 46 مليون يورو

29- هندوراس 24.3 مليون يورو

30- أستراليا 23 مليون يورو

31- إيران 21 مليون يورو

32- كوستاريكا 20 مليون يورو