البلطان: شاءوا أم أبوا.. كعب الشباب أعلى من الأهلي

أكد رئيس نادي الشباب خالد البلطان أن تصريحه بعد مباراة فريقه أمام الأهلي لم يحمل أي إساءة للأهلاويين، وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": " تصريحي لم تكن فيه أي إساءة للأهلي.. أنا قلت إن الشباب كعبه أعلى من الأهلي، وأنا أكررها للمرة الثانية، وإذا أرادوا أن يقدموا شكوى فليذهبوا.. هذه الكلمة تستخدم كثيراً في الإعلام وليس فيها أي إساءة.. ولكن الإخوان في النادي الأهلي متوترون دائماً من أي حديث يقوله البلطان أو يصدر من نادي الشباب".

وكانت إدارة النادي الأهلي قد رفعت خطاباً إلى لجنة الانضباط يحمل شكويين منفصلتين على رئيس نادي الشباب بحجة التهجم أمام غرفة الملابس بعد مباراتهم مع الشباب وما صاحب ذلك من ألفاظ خارجة عن الألفاظ الرياضية، بحسب ما ورد في البيان الأهلاوي.

وطالب النادي الأهلي في خطابه للجنة الانضباط والمرفق فيه CD للحادثة لجنة الانضباط بإيقاع أقسى العقوبات التي تنص عليها اللائحة، وذلك حفاظاً على نظافة البيئة الرياضية وعدم وضعه تحت بند الآمنين كما ورد في البيان الأهلاوي.

وتساءل البلطان في حديثه للبرنامج عن الآمنين من العقوبة والتي وصفها البيان الأهلاوي، وقال: "الاهلي انسحب أمامنا في سنة من السنوات ولم يهبط ولم يصدر فيه أي قرار.. وأنا أريد أعرف من هم الآمنون من العقوبة".

وأضاف: "بيانهم السابق كان بياناً شتائمياً وبيان انفعاليا وكان هدفه تهدئة جماهيرهم من الخسارة من الشباب بافتعال مشكلة مع خالد البلطان لكي يخف الضغط الجماهيري عليهم.. وأيضاً بيانهم الذي صدر اليوم كان شتائمياً أيضاً وغير مقبول، وحينما تنظر لجنة الانضباط للشكوى وللبيان بالتأكيد ستعاقبهم لأنهم هم من أصدر الكلام المسيء".

وأوضح رئيس الشباب بأن التاريخ والأرقام تشهد بأن كعب الشباب أعلى من الأهلي وقال: "التاريخ لا يكذب كعب الشباب أعلى من الأهلي شاءوا أم أبوا.. نحن حصلنا على بطولة الدوري طوال الـ36 عاماً الماضية.. وقبل سنوات هزمناهم في موسم 5-1 و6-1 وانسحبوا من المباراة واليوم يقولون كعب الأهلي أعلى من الشباب".

وأكد البلطان بأنه سيكون جاهزاً للأهلاويين إذا أرادوا أن تكون المسألة مفتوحة إعلاميا، وقال: "بعد مباراة النصر سأتفرغ لهم".

وحول اتهاماته للأهلاويين بانهم أثروا على قرارات الحكم قال: "أنا قلت إن رئيس الأهلي ضغط على الحكم إعلامياً وأثر عليه بقراراته، وهذا ما استنكرته وما زلت أستنكره.. هناك ضغط أهلاوي مارسه الأهلي على الحكم حينما قال رئيسه إن هناك كارثة تحكيمية ستحصل في مباراة الشباب وفي النهاية الجميع شاهد العنف منهم في المباراة".

وأضاف: "الأهلاويون حساسون جداً من أي شيء يصدر من البلطان أو من نادي الشباب.. ويصدرون بيانات شتائمية لا تصدر من نادي جعل الرقي عنواناً له لدرجة أنهم تدخلوا حتى في قرار استقالتي من رئاسة النادي وحتى حينما عدت للنادي".

واختتم البلطان حديثه للبرنامج بقوله: "أبها كاد يفوز عليهم اليوم.. وأصدروا بيانا ضدي.. هم دائماً تحت أي ضغط يبحثون عن البلطان كشماعة".