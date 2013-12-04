الجابر "يتصل" بـ"غيريتس" لحل مشاكل الدفاع الهلالي

كشفت مصادر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية" أن مدرب الهلال السعودي سامي الجابر أجرى اتصالاً بالبلجيكي ايريك غيريتس مدرب لخويا القطري يطلب فيه خدمات مدافعه القطري دامي تراوري.

وطلب الجابر معلومات من المدرب البلجيكي حول مستوى المدافع الفرنسي الأصل والذي يحمل جوازاً قطرياً ومن ضمن تشكيلة المنتخب العنابي في مباراته المقبلة أمام البحرين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2015.

يذكر أن الجابر يرتبط بعلاقة صداقة مع المدرب جيريتس منذ تولي الأخير مهمة تدريب فريق الهلال في موسم 2010 في حين كان الأول يعمل مديراً للفريق آنذاك.

من جانبه أكد مدير فريق لخويا أحمد خليل بأن الهلال لم يقدم عرضاً رسمياً حتى الآن لضم تراوري، وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "تربطنا بنادي الهلال علاقة قوية، ولكن لم يصل حتى الآن أي خطاب رسمي".

وحول اتصال الجابر بمدرب فريقه غيريتس قال: "قد يكون هناك اتصال من سامي الجابر لغيريتس بهدف علاقاتهم الأخوية".

وأضاف: "غيريتس لم يخبرنا باتصال الجابر.. ولخويا أمامه العديد من المنافسات المحلية، إضافة إلى مشاركتنا في دوري أبطال آسيا وسنحتاج لكل لاعب.. وفي حال وصول عرض رسمي من إدارة الهلال سينظر مجلس الإدارة في الأمر".