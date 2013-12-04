المنتخب الأولمبي السعودي في "ورطة" قبل غرب آسيا

بدأ العد التنازلي على انطلاق بطولة غرب آسيا التي ستنطلق نهاية الشهر الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة، ويواجه المنتخب الأولمبي السعودي بقيادة مدربه خالد القروني العديد من المشكلات والصعوبات قبل خوضهم البطولة لأول مرة في تاريخ المنتخبات السعودية، تتمثل في رفض الأندية السعودية مشاركة لاعبيها في هذه الدورة كونها لا تندرج ضمن البطولات الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وعللت الأندية أسباب رفضها لمشاركة لاعبيها مع المنتخب بإقامة بطولتين في وقت واحد، حيث ستلعب مباريات الجولات 14 و15 و16 من دوري جميل بالتزامن مع مباريات دور الـ16 ودور ربع النهائي لكأس ولي العهد، وهو ما جعل الأندية تتمسك بلاعبيها وخاصة مع كثرة الاصابات في الملاعب السعودية، والتي كان آخرها الاصابات التي تعرض لها نايف هزازي وأحمد عطيف وياسر الفهمي وكامل الموسى وغيرهم.



ولم تتوقف المشاكل عند هذا الحد، بل تنتظر المنتخب الأولمبي مشاركة مهمة في كأس آسيا 2014، والتي ستقام في عمان 7 يناير المقبل، أي أنها ستغادر فور انتهاء بطولة غرب آسيا للمشاركة في البطولة الأولمبية المستحدثة في آسيا تحت 22 عاماً، وهو ما يجعل الأندية تتمسك أكثر بلاعبيها لأن غيابهم سيطول حتى نهاية يناير المقبل, وهو ما ينذر بحدوث أزمة كبيرة بين الأندية واتحاد القدم السعودي في الأيام المقبلة.

