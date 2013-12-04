الهلال "يستهدف" حراس الشباب

دخلت إدارة نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة مع نظيرتها في الشباب لانتقال حارس الأخير حسين شيعان لصفوف الأزرق بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكشف مصدر لـ"العربية.نت" أن إدارة الشباب رفضت مبدأ انتقال حارسها شيعان بسبب حاجة الفريق لخدماته، في حين عرضت انتقالاً نهائياً للحارس الدولي وليد عبدالله مقابل ضم أحد مهاجمي الهلال ومبلغ مالي كبير.

وأرجأت إدارة الهلال الموافقة على ضم حارس الشباب وليد عبدالله لحين أخذ الضوء الأخضر من مدرب الفريق سامي الجابر الذي يفضل الحارس الاحتياطي حسين شيعان، حيث من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة فصولاً جديدة من المفاوضات الهلالية والشبابية لانتقال أكثر من لاعب بين الناديين.

وعلى صعيد متصل اقترب الهلال من التعاقد مع الأردني شادي أبوهشهش لاعب نادي التعاون لمدة سنة ونصف.

وكانت المفاوضات الهلالية قد توقفت مع قائد الاتحاد سعود كريري، ما أجبر النادي على الاتفاق مع الأردني أبوهشهش للانتقال لصفوفه في يناير المقبل.

وتنوي إدارة نادي الهلال تغيير أجانب الفريق الثلاثة الكوري هوان والأكوادوري كاستيللو والمغربي عادل هرماش بسبب مستوياتهم المتواضعة التي قدموها في الفترة الماضية.